记者调查：“牛肉丸”里没牛肉，猪肉鸡肉都来凑。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 赵越 朱经纬）最近有市民给我们反映，说买的牛肉丸不太对劲，究竟有啥问题，我们来看记者的调查。

记者：“临近年关，不少人都想着给准备家宴的菜篮子里添上份好吃Q弹的牛肉丸，可你买到手的牛肉丸真的货真价实吗？今天，我们就准备在西安市面上进行随机走访，看看大伙口中所谓的牛肉丸到底含了多少肉，又对得起牛肉丸这个称呼吗？”

记者随机来到西安西斜路附近，在一家连锁便利店内，牛肉丸的品种还不少。

连锁便利店店员：“那个撒尿牛肉丸，这个牛肉丸，一个大一个小，一个空心，一个实心的。”

记者：“这都是牛肉吧，没有大肉吧？”

连锁便利店店员：“那哪有大肉。”

商家对自家牛肉丸的品质赞不绝口，推荐起来也十分热心。

连锁便利店店员：“你可以每样都拿点回去尝尝，九块九一斤，都一样。”

价格听起来确实实惠，而在另一家粮油食品店铺，售价更高的牛肉丸，店家介绍起来却有些底气不足。

记者：“这咋卖的？”

粮油食品店铺老板：“12块。”

记者：“里面含肉不？”

粮油食品店铺老板：“有一点吧，它肯定含肉着呢。”

走访多家商店、菜市场，商贩推荐的牛肉丸，一斤的售价大都在十块左右，可印象中，牛肉似乎没这么便宜。

记者：“牛肉多钱。”

卖肉摊贩：“这是28的，这是30的，这是32块钱一斤的。”

牛肉和牛肉丸，售价竟然相差两三倍，那么这些散称售卖的牛肉丸，到底是由什么做成的？随后，记者前往西安白家口附近的一家大型海鲜副食批发市场继续调查。在这里，记者发现商家售卖的大都是整装的牛肉丸，一包大约五斤，正是之前便利店菜市场售卖的类型。对于牛肉丸里少牛肉甚至是没牛肉，心里虽然有准备，不过当记者看到所谓牛肉丸的成分表时，还是有些吃惊。

摊贩：“撒尿牛丸，这是我们送火锅店的。”

记者：“这咋里面都没有牛肉？”

摊贩：“上面写的鸡肉，那就是鸡肉做的，它只是牛肉风味的。”

没错，鸡肉丸，没有一点牛肉。走访多家店铺，情况都大同小异，而说起这没有牛肉的牛肉丸，商家也是直言不讳。

摊贩：“撒尿肉丸，哪有用牛肉做的呀，人家一斤牛肉都几十块钱，买一包得一百多块钱了，这五斤才35元。”

就是这些品名为撒尿肉丸的东西，到了散装称重零售时，却摇身一变成了店员们口中的牛肉丸。仔细看看包装袋上的配料表，鸡肉、鸭肉、淀粉、酱油，各种食品添加剂和食用香精成了必须品，有的甚至是由猪肉、鸡肉、鸡皮等混合调制而成。

摊贩：“纯肉肯定是胡扯的，目前市场上就没有纯肉的。”

记者：“一般含肉能含多少？”

摊贩：“含肉量一半一半吧，这都是很奢华的了。”

商户们表示，不止是肉丸，市面上的鱼丸、虾丸、虾饺、蟹肉棒等速冻类产品，也大都是在食品添加剂和食用香精作用下的调制品，并不是纯鱼肉、纯虾肉制品。

记者：“鱼糜是啥？”

摊贩：“鱼渣子，这些东西几乎都是淀粉做的，说白了就是这。”

年关越来越近，也提醒大伙，购买年货时，多留个心眼，价廉未必物美。

编辑： 张娟