培训教师本想吓唬调皮男孩 却失手砸伤7岁女孩

小孩满头是血。
西部网讯（陕西广播电视台《第一新闻》记者 张航）老师教育学生时应该注意方式方法，这是大伙儿的共识，可下面这位老师的方法似乎有些出格。
双双爸爸：“看到孩子的伤我心疼的啊。”
双双爷爷：“怎么能打孩子呢，谁家的孩子都受不了这罪啊。”
七岁小女孩双双头上的伤到底是怎么回事儿呢？
双双：“老师用水杯砸的。”
双双爷爷：“前天早上我去培训学校接孩子，到了学校没找到孩子，学校老师给我说孩子在医院，我到医院一看发现孩子满头是血。”
紧接着医生为双双进行了清创缝合。而教室的监控记录下了事发的全过程。
双双爷爷：“老师说是后面那个男孩比较调皮，本来是想吓唬男孩，结果失手了砸到了双双。”
双双爸爸：“ 老师再怎么样也不能砸孩子啊，这种行为简直是不可饶恕。”
双双所上课的培训机构就位于西安市南二环附近。而就在记者采访的过程中，该培训机构的老师也来到双双家中看望她。
培训机构老师：“这个事情我们确实错了，我们也很愧疚，给孩子造成伤害确实没法挽回。”
而对于事发当天，当事老师为什么要用水杯砸学生，这位老师表示是失手了。
培训机构老师：“她说当时只是想吓唬学生，没想到砸到了双双。”
该老师还表示，培训机构已经将当事老师停课，他们也会积极处理此事。
编辑： 张娟
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