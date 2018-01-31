春运来了！陕西将有556万人乘高铁 加开5对夜间高铁

西部网讯 春运40天，中国铁路西安局集团有限公司预计发送旅客1300万人，日均达到32.5万人，同比增长15.5%。其中，发送高铁客流556万人，增长58.9%。春运期间，加开列车79.5对，开行总对数最高达到425对，同比增加54对，创历年春运新高。动车组列车将达到192对，占客车总数45.2%。高铁的增开将有效缓解成都、重庆、兰州、贵阳等客流密集方向的运输压力，动车组始发终到站也由去年春运的33个增加至40个。

西成高铁首次服务春运

西成高铁自2017年12月开通后这是首次服务春运运输。春运期间，西成高铁日发送旅客将达到3.5万人，进一步加速关中经济圈和成渝经济圈之间的人员、物资交流通道和速度。

春运期间，西安局集团公司旅客列车开行对数和有座席运能创历年春运之最。由于今年春运较晚，节前主要是务工流、探亲流、旅游流叠加形成高峰，节后探亲、务工、学生、旅游四流重叠交错，返程高峰自正月初五起持续到春运结束，客流集中，持续时间长，预计高峰日发送旅客将在40万人以上。今年春运是宝兰、西成高铁开通后迎来的首个春运。节前最高运能38万人次/日、同比增加1.9万人次/日，节后最高运能38.7万人次/日、同比增加2.1万人次/日。

加开西安至北京、上海方向5对“夜间”高铁列车

今天是2018年春运的第一天，预计春运期间陕西高铁将发送旅客556万人次，较去年同期增长58.9%。共开行192对动车组列车，为旅客出行提供充足运力。其中，将加开5对西安至北京、上海方向夜间高铁动车，每天从西安北始发的最早的高铁是凌晨3：24从西安出发，中午11：13到达上海虹桥，随即11:43从上海返回西安北。

西安新增7个高铁开行方向

与去年春运相比，今年春运陕西铁路新增7个高铁开行方向，覆盖四川、青海、甘肃、贵州、广东等多个省，新增兰州、西宁、成都、贵阳、重庆等5个省会城市、直辖市，及嘉峪关、佛山等多个大中城市，是历年春运新增运能最多的一次。

西安至贵阳动车组列车首次投入春运

西安至贵阳开行的动车组列车首次投入春运，高峰期上座率达到90%，运行时间压缩近15个小时。自1月25日西安首开至贵阳方向的动车组后，这趟列车就受到了旅客的热捧，上座率一直处于高位运行，客流高峰期的上座率达到90%以上。这趟动车早上8点从西安出发，15：41到达贵阳，全程运行时间仅7小时41分，二等座车票409.5元。之前从西安至贵阳的普速列车运行时间需要22小时22分，动车组后，运行时间压缩近15个小时，从西安去往贵阳、昆明、桂林、南宁、北海等方向将更加便捷。春运期间，中国铁路西安局集团有限公司还将新增西安经贵阳至佛山方向的D4081次动车组列车。

增开121个售票窗口

西安局集团公司将增开售票窗口，售票窗口总数将达到993个。春运期间，西安局集团公司将计划增开售票窗口121个，售票窗口总数达到993个，延长售票时间窗口50个。西安、西安北站设置退票专区，宝鸡、安康等较大车站根据客流适时增加退改签窗口。3台移动售票车要根据需要进工地、院校等客流集中场所服务。

西安北站360度全景导视自助移动引导系统

西安北站建设规模为18台34线，目前是全国建设规模最大的高铁站，9万平方米的候车面积，容易出现找不到乘车或候车的区域。西安北站从旅客视角出发，在到达层及1F出发层增设4处汇合点和自助移动引导系统，旅客可通过汇合点编号的唯一性，确定其所在位置，同时首次引进的自助移动引导系统是通过网络提供互动数字地图服务，以360度全景导视功能，实现室内区域实景点对点的精准指引，使旅客快速到达目的区域。

重点旅客接送站服务管理系统首次投入春运使用

随着客流量的日趋增多，需要点对点进行服务的重点旅客数量也不断增加，西安北站自主研发重点旅客接送站服务管理系统，通过扫描接送站人的公民身份证信息和被接送人的车票信息，开具接送站凭证及二维码，接送完毕后在出站口再次通过系统扫一扫二维码，信息无误后便可出站，网络信息化的操作取代了人工手写填记，旅客可以更加精准方便的使用服务。

“刷脸'进站升级，3秒进站让出行更通畅

“刷脸”进站系统自去年使用后，有力地提高了旅客进站效率，2018年，西安北站对“刷脸”身份核验系统进行了升级，摄像识别系统的精准度和识别度更高，在旅客进行身份证信息验证的操作过程中，视频镜头已经自动完成脸部识别， 3秒即可完成进站车票身份核验。目前在西安北站的1层和2层进站口，均设置有自动身份核验设备，总计28条自助通道，同比增加了700%，理论上计算1小时可实现旅客进站3万余名，为人工核验通道进站效率的10倍，为春运期间大客流运输提供了大能力进站通道。

编辑： 秦怡