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王舸、刘曙阳、高山任陕西省监察委员会副主任

时间：2018-01-31 16:32:29  来源：西部网-陕西新闻网  作者：秦振

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王舸、刘曙阳、高山任陕西省监察委员会副主任

今天(1月31日)下午，陕西省十三届人大常委会第一次会议表决通过了陕西省监察委员会主任贺荣提请的，决定任命王舸、刘曙阳、高山任陕西省监察委员会副主任；杨政国、陈俊哲、李献峰、何备战、张小明、苏斌为陕西省监察委员会委员。

西部网讯（记者 秦振） 今天(1月31日)下午，陕西省十三届人大常委会第一次会议表决通过了陕西省监察委员会主任贺荣提请的省监察委员会副主任、委员人选名单，决定任命王舸、刘曙阳、高山任陕西省监察委员会副主任；杨政国、陈俊哲、李献峰、何备战、张小明、苏斌为陕西省监察委员会委员。

编辑： 张娟

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