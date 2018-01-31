王舸、刘曙阳、高山任陕西省监察委员会副主任

西部网讯（记者 秦振） 今天(1月31日)下午，陕西省十三届人大常委会第一次会议表决通过了陕西省监察委员会主任贺荣提请的省监察委员会副主任、委员人选名单，决定任命王舸、刘曙阳、高山任陕西省监察委员会副主任；杨政国、陈俊哲、李献峰、何备战、张小明、苏斌为陕西省监察委员会委员。
编辑： 张娟
娱乐身穿Balenciaga白色字母毛领黑色皮毛一体夹克，内搭黑色针织衫和红黑条纹打底衫，下穿灰色补丁牛仔裤，脚踩土黄色麂皮短靴。01-31
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娱乐据悉，此次晚会的嘉宾阵容，除了有白百何、井柏然、李宇春、杨祐宁等电影主创明星的加盟，还有胡可、沙溢、李玉刚、霍尊等“好友”的温暖加持。01-31
娱乐1月29日讯2018年1月28日，香港，天王郭富城今日特意出现在观塘，主持《郭富城@apm 开心迎狗年》开幕典礼。01-30
娱乐1998年，王菲和那英同台登上春晚，二人一同演唱了由靳树增作词，肖白作曲的《相约一九九八》。01-30
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