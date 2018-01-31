限价房房源少买不到房 西安市委书记答4条网友留言

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西部网讯 买不到西安限价房却有人高价出售、西安高新环普产业园上班停车难、明珠汇博林小区不供暖……1月31日，西安市委督查室集中回复了网友留言给西安市委书记王永康的4条留言。

限价房没房源却有人高价出售

违规出售房屋已全部收回

1月15日，网友“我中将是一房奴”反映：在2017年7月，我们拿着政府的购买限价房资格表去买房子，都说没有房。2018年1月，网上又有房源出售，是通过中介的形式，跟开发商直接签合同。房源价格是6300元/平，现在却标价到10000元/平。希望王书记能关心民生，心系民生，解决限价房高价销售问题。

经西安市委督查室督办，西安市房管局给予回复：网民反映“金色花语城”限价商品房高价出售的问题，是中和公司将该项目16套房屋违规用于冲抵项目工程款，施工单位违规将房屋进行销售。

目前，16套房屋已全部被收回，我局也对中和公司进行了警告，并将在企业积分制中进行减分，纳入不良企业名单。

高新环普产业园上班族停车难

新建停车场今年上半年将开放

1月19日，网友“mark”留言：书记你好，高新区环普产业园四周，以及环普产业园以北的云水公园路边全部停满了车，上班族停车难，但是周围地下停车场的大量车位并不外租。请书记协调有关部门将空闲的车位租给上班的人，并要求高新交警尽快在四周规划临时停车位，方便市民停车。

经西安市委督查室督办，高新区管委会回复：网民您好！为积极缓解停车压力，环普产业园将尽快完成G1、G2楼约500个停车位的建设，预计2018年上半年对外开放。

此外，软件新城规划的一条云轨线路已完成规划设计，即将开始建设。同时，也将计划新增开通公交线路2条，积极促进绿色出行。

西安限价房房源少 申请人买不到房

未来4年将建“双限房”10万套

1月22日，网友“华语”留言：书记您好，西安房管局对限价房及时补充、建设进度方案不完善，现在具有购买限价房资格的群众持表近1年却无限价房房源可售，有的群众申请表即将过期也没申请到限价房。请相关部门及时向社会公布2018年限价房上市计划，及时补充限价房房源。

西安市委督查室给予回复：一是出台了《关于购置型保障房并轨管理有关问题的通知》，将部门经济适用房项目调整为限价商品房项目，以增加限价房有效供给。目前，已有3个项目正在办理转换手续。

二是加快在建限价商品房建设进度，力争上半年达到销售条件的房源不少于2000套，缓解供需矛盾。目前，通过限价商品房购买资格审核的家庭数量为2005户。

三是按照市土地管理工作领导小组关于居住用地“两个20%原则”拟定了《实施方案》（草拟稿），计划未来四年，建设“双限房”10万套，解决中低收入住房困难家庭和各类人才的购房需求。

建议西安文景南路开通大公交

目前不具备开通条件

1月22日，网友“夏冬阳”反映：早在几年前，文景南路就已打通，但一直以来，这条道路上的公交车极少，使得这条南北大动脉公交出行依然不畅。希望书记关注，合理规划公交路线，在文景路、红庙坡路增开几路四通八达的公交线路，方便沿线民众出行。

西安市委督查室给予回复：网民，您好！我市行业管理部门与市公交总公司在2013年文景路南段打通后，及时对该线路进行现场勘察，文景路南口是双向三车道道路，自南向北方向仅为4米宽的机动车道，中间的机动车和非机动车隔离带约1.2米，非机动车道宽约3米。

目前我市公交车的长度为12米，由东向北右转受道路条件限制转弯半径太小，大公交车在此右转时占用对向车道，造成车辆压线逆行，存在很大交通安全隐患。（编辑：辛超 实习生 李佳霖）

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编辑： 李佳霖（实习）