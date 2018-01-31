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陕西省人大常委会通过一批人事任命

时间：2018-01-31 16:32:29  来源：西部网-陕西新闻网  作者：秦振

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陕西省人大常委会通过一批人事任命

今天(1月31日)下午，在陕西省十三届人大常委会第一次会议上，通过了一批人事任命。

西部网讯(记者 秦振)今天(1月31日)下午，在陕西省十三届人大常委会第一次会议上，通过了一批人事任命。

任命:

翟四虎为陕西省人民代表大会常务委员会代表资格审查委员会主任委员；

龚晓燕、陈光明、张仲茜为陕西省人民代表大会常务委员会代表资格审查委员会副主任委员；

王晓荣、李安茂、范代娣、高正红、惠曙光为陕西省人民代表大会常务委员会代表资格审查委员会委员。

何少林为陕西省人民代表大会常务委员会法制工作委员会主任；

王勇、贾治国、戴滨华为陕西省人民代表大会常务委员会法制工作委员会副主任；

王浩公、王麟、刘丹冰、李峰、姜敏为陕西省人民代表大会常务委员会法制工作委员会委员。

李保存为陕西省人民代表大会常务委员会人事代表选举工作委员会主任；

翟四虎、程光旭、李俊明为陕西省人民代表大会常务委员会人事代表选举工作委员会副主任；

艾延河、朱立锋、杨政国、邹展业、宋贞为陕西省人民代表大会常务委员会人事代表选举工作委员会委员。

赵政才为陕西省人民代表大会常务委员会民族宗教侨务外事工作委员会主任；

马毅民、杨晓亭、释吉祥为陕西省人民代表大会常务委员会民族宗教侨务外事工作委员会副主任；

扎西卓玛、刘世天、刘瑞林、姜亚军、郭占武为陕西省人民代表大会常务委员会民族宗教侨务外事工作委员会委员。

李三原为陕西省人民代表大会常务委员会环境与资源保护工作委员会主任；

邵明安、王军科、熊良虎为陕西省人民代表大会常务委员会环境与资源保护工作委员会副主任；

石光银、许岁琴、李小鸽、张克雄、郑斐为陕西省人民代表大会常务委员会环境与资源保护工作委员会委员。

郭润芝为陕西省人民代表大会常务委员会农业和农村工作委员会主任；

许春霞、马雅春、刘利民为陕西省人民代表大会常务委员会农业和农村工作委员会副主任；

马英、李侠、杨海明、张亚建、董义龙为陕西省人民代表大会常务委员会农业和农村工作委员会委员。

乔军为陕西省人民代表大会常务委员会预算工作委员会主任；

高志新、姜涛、裴成荣为陕西省人民代表大会常务委员会预算工作委员会副主任；

仲伟周、陈昕、耿莉萍、董文祥、韩一楚为陕西省人民代表大会常务委员会预算工作委员会委员。

 

编辑： 张娟

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