欢乐中国年幸福宝鸡游，宝鸡六大春节活动邀您过大年。

欢乐中国年幸福宝鸡游，宝鸡六大春节活动邀您过大年。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）记者从宝鸡市旅游发展委员会了解到，2018年春节即将到来，为了让广大游客和宝鸡市民感受不一样的宝鸡中国年，在2月初至3月2日，宝鸡将举办六大春节主题活动，邀您宝鸡过大年。

春节前后，宝鸡将以“欢乐中国年 幸福宝鸡游”为主题，围绕滑雪、温泉、民俗、美食、宝藏、祈福六大核心元素，举办 “体验激情速度 宝鸡滑雪嗨翻天”、“冬的暖意‘泉’给你 宝鸡邀您泡温泉”、“看中国到宝鸡 宝鸡宝藏最中国”、“品味舌尖盛宴 逛吃宝鸡咥美食”、“浓浓年味哪里寻 宝鸡邀您赏民俗”、“瞻拜佛指舍利 宝鸡为您送福气”六大主题活动。

2月初至3月2日，宝鸡将举办精彩的冰雪、温泉体验活动，邀您感受别样的冬日宝鸡。宝鸡各大博物馆将围绕“看中国到宝鸡 宝鸡宝藏最中国”的主题，开展丰富多彩的历史文化展览活动，其中，宝鸡市青铜器博物院将开展《止戈为武•两周军事文化展》、《岁月如歌——民国以来陕西社会发展变迁物证展》、宝鸡杯旅游摄影大赛图片展，展示宝鸡深厚的历史文化。

春节期间，宝鸡各县区、景区、民俗体验点将举办各种美食、民俗展演、文化旅游活动，西府老街将开展特色社火巡演，岐山县西岐民俗村将举办臊子面、臊子肉制作工艺展示，还有锣鼓表演、曲子演唱、秦腔演唱、秧歌、社火等民间艺术展演、民间手工艺品展销等特色活动。

九龙山景区将举办九龙山美食文化节、西山土特产展销会、九龙山文化艺术节、西山非物质文化遗产“血社火”表演、西山酒歌、高跷社火、陈仓姜马察回等民俗演艺节目；六营民俗村将举办看非遗传承人、工艺大师民间工艺绝活展演；关中天下将举办新春主题灯光展，新春祈福法会，迎新锣鼓、秧歌、舞狮、广场舞展演，新春定制福包大派送等活动。

法门寺佛文化景区将举行祈福法会、瞻拜舍利、千僧过堂、法门往事演出、旅游纪念品展示等活动；周公庙风景名胜区将开展“新春拜元圣”周礼表演，民间祭祀活动，新春“祈福、迎祥”岐山曲子民俗展演，“万名香客春节祈福纳祥”锣鼓、秧歌迎香客活动。金台观道教文化景区将举办新年祈福法会、太极拳表演、锣鼓队表演等系列文化旅游活动；消灾寺景区将举行上九会消灾祈福活动；灵山景区将开展登灵山祈福烧香活动。

宝鸡将通过六大文化旅游主题活动，打造宝鸡味中国年，邀您游览西府宝鸡。具体信息可以关注宝鸡旅游微信、微博官方平台。

编辑： 高政超