咸阳人有福了 京东大件仓今开仓大家电可当日送达

京东咸阳大件运营中心正式开仓。

京东西北首家地级市大件仓在咸阳落地。

西部网讯（实习记者 梁筱怡）不少网购达人提起京东的配送速度都是赞不绝口，特别是上午下单下午收货的“211服务”解决了许多人的燃眉之急。今天（1月31日）上午，京东咸阳大件运营中心正式开仓，作为京东在西北设立的首家地级市大件仓，今后咸阳市民也可以享受到当日送达的快感了。

大件订单年增速超过100% 此次设仓为西北地级市首家

“过去3年来，咸阳大件订单以每年超过100%的增速在增长。”京东集团副总裁、京东西北分公司总经理孙桂宇表示，正是因此京东把西北开设的第一个地级市大件运营中心放在了咸阳。

据介绍，京东从1月22日起已开始咸阳大件仓试运营，此大件运营中心的建立，将为咸阳市2区1市10县500余万人们带去快捷、完整的大件购物服务，可以为咸阳辖区的客户直接提供约4000余个单品的传统大家电，包括冰、洗、彩、空、厨卫、小家电、跑步机、按摩椅、床垫等基本全覆盖。

配送上，咸阳主城区的用户购买大家电和小件商品时同样能享受到“211服务”，即用户当日上午11时前提交的现货订单，当日即可送达；夜里11时前提交的现货订单，次日15时前送达。除此之外，未来精准达服务、空调电视品类送装一体、闪取闪退等服务都将惠及咸阳消费者。

另外，今年京东还将持续推出颠覆家电行业的“极速达服务”，通俗来讲就是，咸阳主城区客户下单完成后3小时内送货上门。同时还在咸阳区县开设了12个京东帮和45个专卖店，实现咸阳行政区大件订单服务全覆盖，即辖区的每个行政村均可以实现大件订单的配送安装和售后服务。

大件仓将逐步向地级市覆盖 推动电商服务下沉

“京东非常重视在咸阳的发展，从咸阳设立第一家开始，京东西北大件运营中心将向地级市逐步覆盖。”孙桂宇说。

他还表示，今年的政府工作报告中，将大力发展枢纽经济，打造“国际运输走廊”，加强物流基础能力建设提到工作日程上。京东对此积极响应，咸阳大件运营中心的建立是京东物流向“西北”延伸的一个重要节点布局。

京东接下来还将通过物流与区域特色产业相结合的方式，打造一批电子商务下沉，电子商务进村的标杆，推动家电、家居与互联网行业的深度融合，建立起互联网+现代产业的发展格局，形成完备的区域创新竞争力，带动区域经济发展。

参加开仓仪式的陕西省商务厅副厅长王国龙表示，商务系统将一如既往为京东做好服务和协调工作。希望京东物流的发展能为陕西老百姓提供更加方便、快捷的生活方式，让大家生活更美好，幸福感更强。

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