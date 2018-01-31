春运陕西高速客流量预计增长5% 严查道路违法行为

陕西省交通运输部门和公安交警部门对客运车辆安全进行巡查。
西部网讯（记者 刘望）2018年春运从2月1日开始至3月12日结束，受春节假期高速公路小型客车免费政策影响，驾车返乡客流同比有较大增长，陕西公安交警部门预计春运期间高速公路客流量较往年增长大约5%，为保障春运安全，公安交管部门也将对路面违法行为进行严厉查处。
严禁满12分的驾驶人参加春运 严厉查处“三超一疲劳”
春运作为一年中公路客货运流量最集中、人员流动最频繁的时期，学生流、务工流、探亲流叠加，存在一定的不可控、不稳定因素，成为道路交通事故的易发、高发期，加上今年的雨雪雾霾恶劣天气，给道路交通安全管理带来了一定的影响。
为保障春运安全，交警将联合相关部门提前排查影响春运交通安全的风险隐患，对辖区旅游包车、三类以上班线客车、危化品运输车企业开展一次安全检查，对驾驶人开展一次集中教育，严禁安全技术条件达不到要求的车辆和记满12分的驾驶人参加春运。
公安交通管理部门将以高速公路、国省道为重点，严格检查长途客车、旅游包车、面包车、“营转非”大客车、危化品运输车，严厉查处“三超一疲劳”、客车违规载货、违法占用应急车道、非法运输危化品等违法行为，会同交通运输等部门认真组织好联合打击非法营运专项整治。
纠正超载和农用车载人行为 冰雪条件下尽量不封路
城市道路要加强交通指挥疏导，快速处理车辆故障、交通事故，提高通行效率。农村地区要组织执法小分队下乡进村开展执法检查，充分发挥乡镇交管站、农村劝导站和乡镇交通安全员、农村劝导员的作用，及时劝导纠正面包车超员、三轮汽车、拖拉机违法载人行为。
春运期间可能遇到的极端、异常天气，交警将会同交通运输部门和高速公路经营管理单位充分做好预案、救援力量、物资装备等各项准备工作，一旦发生降雪结冰，及时铲雪除冰，最大限度保障道路通行条件。
公安交通管理部门将严查凌晨0时至5时违规运行的客车，及时引导至服务区停车休息，严防疲劳驾驶。恶劣天气预警下，协调交通运输部门督促客运企业暂停发往或途经恶劣天气地区的班线，引导驾驶人减少恶劣天气出行，提高应急管理科学化、精细化水平，尽量不封路，切实做好应急管理各项工作。
编辑： 刘望
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