渭南客车公交出租齐上阵 确保2018年春运安全顺畅

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 杜鹏 张田鑫）为期40天的2018年春运将于2月1日启动。渭南市交通局有关负责人今天（1月31日）公开通报：今年春运期间，渭南全市将投入2000多台客车、900台渭南城区出租车、410台公交车参与营运，确保广大旅客走得了，走得好。
春运期间，渭南市交通部门将增开道路班线客运加班车和包车，积极与渭南北站对接，加开公交车班次，提前和延长公交运营时间。货运方面将全面加强煤炭、化肥及鲜活农副产品等重点物资、生活必须品的运输。他们将在全行业开展“情满旅途”活动，积极推广网络售票、手机售票、客运站联网售票等多种售票服务；通过广播、电视、短信、微信等渠道，及时发布预报预警信息、班车时刻和票源信息，方便旅客合理安排出行；同时强化监管，全力保障春运安全。
据渭南市道路运输管理处副书记原欢武介绍，今年春运期间，渭南全市将投入营运客车2000多辆，日均发送班次6000多班，提供15.8万多个客位。同时各运管机构、客运企业、客运站将加强对运输过程的实时监控调度，根据客流特点和客源状况，合理安排运力及班次，服务广大旅客便捷出行。全市准备99辆非定线旅游客车，作为全市应急运力随时待命，一旦遇到雨雪冰冻等突发天气，可按照紧急预案提供疏散等支援服务。
今年春运期间，全市运管系统将以各汽车站、火车站周边为重点区域，24小时加强巡查暗访，严厉打击各种违法违章经营行为。市运管处值班电话是：白天 0913—2031379；夜间：0913—2110420。
另据通报，今年春运期间，渭南市公交总公司将投入公交车410台，其中市内公交车330台，预计可满足乘客出行需要；渭南市客运管理处将彻查和整治渭南城区900辆出租车的乱拼座、挑客、拒载、乱收费等经营行为，期间查扣的违规违法车辆，将一律按照行业规定上限予以处罚。服务监督电话：0913—2206110。
编辑： 高政超
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