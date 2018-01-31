春运陕西将投入客车约70万辆次 严打涉黑涉恶运营

陕西2018年道路春运、道路旅客运输市场专项整治启动。

西部网讯（记者 刘望 通讯员 耿晓兵）明日（2月1日）2018年全省道路春运工作就将开始，今天，全省道路春运、道路旅客运输市场专项整治、客运售票联网系统启动仪式在西安举行。省交通运输厅、省教育厅、省旅发委、省安监局、省公安厅交警总队、西安市公安局交警支队、西安市交通运输局等相关单位负责人出席了春运启动仪式。

全省预估投放客车69.89万辆次 重视农村客运

今年春运自2月1日开始至3月12日结束，历时40天。据预测，今年道路旅客春运将累计运送旅客3417.9万人次，同比去年下降6%。预估投放客车69.89万辆次，同比下降4%。

今年春运客运总量增速放缓，但结构发生变化，民航、高铁、自驾出行保持较快增长，道路旅客运输压力将得到一定程度缓解。另外由于今年春节较晚，节前客流相对平缓，节后客流叠加，形成运输高峰，压力逐渐加大，此外随着人民生活水平的提高，旅客对出行的安全性、便捷性和舒适性有了更高期待。

针对今年道路春运特点，省运管局局长龙浩仔说，交通运输部门将根据客流变化及时调整班次密度，及时增开加班车和包车，配备充足运力。同时增开农村客运班车，满足广大城乡群众节日期间的出行需求。

严格落实夜间换休禁行政策 打击涉黑涉恶违法运营

与此同时也会排查安全隐患，严格执行和落实接驳运输规定、晚10点至凌晨6点三级及以下山区公路夜间禁行规定和零时至5时停车休息等制度。严格“三不进站八不出站”制度和客运安全告知制度、驾驶员“五不二”确保承诺的执行落实，严禁超员、带病运行等存在安全隐患的营运车辆出站。

陕西省交通运输厅、公安厅、教育厅、旅发委决定在春运期间联合开展道路客运市场专项整治行动，依法打击非法经营的班线客车、旅游包车、校车和客运班线车辆站外上客、沿途随意揽客行为；依法打击带有组织性的非法违规经营团伙；依法打击非法违规经营活动中涉黑和涉恶的违法犯罪行为。

陕西省道路客运联网售票项目今天运行 84家客运站联网

陕西省道路客运联网售票项目今天也正式联网运行，作为交通运输部省域联网售票项目之一，也是陕西“十三五”期间道路运输信息化建设重点项目之一，一年来，相继建成了联网售票数据交换管理系统、联网售票业务管理系统、联网售票服务系统、清分结算系统、综合客运监测系统、汽车站站务管理系统等六个应用系统，目前实现了全省84家客运站网上售票。

陕西道路客运售票联网平台的上线运行，标志着联网售票从建设阶段转入到为公众提供服务的运营阶段，全省各级道路运输管理机构将继续加大联网售票工作关注和支持力度，让更多的线路能够在网上为公众开放。

编辑： 刘望