长安通乘车码入驻微信 西安人扫码乘公交更便捷

西部网讯（记者 刘望）今日（1月31日），腾讯携手西安城投集团联合推出长安通公交乘车码，自此，西安市民可以使用微信扫码乘坐公交车。西安也成为全国第38个上线腾讯乘车码的城市。

即日起，本地市民和外地游客在乘坐首批接入的13条线路（包括5路、7路、11路、25路、37路、45路、48路、500区间、609路、611路、环1线、环2线和x101、x102、x103）公交车时，只需拿出手机轻轻一扫，便可使用移动支付扫码乘车。随后，腾讯乘车码还将逐步实现在西安市的全量覆盖。

用户首次使用腾讯乘车码时，可通过微信搜索“腾讯乘车码”小程序，即可加入微信卡包。再次使用时，只需通过“我→卡包→会员卡”这一路径找到。

编辑： 钟莹