长安通乘车码入驻微信 西安人扫码乘公交更便捷
西部网讯（记者 刘望）今日（1月31日），腾讯携手西安城投集团联合推出长安通公交乘车码，自此，西安市民可以使用微信扫码乘坐公交车。西安也成为全国第38个上线腾讯乘车码的城市。
即日起，本地市民和外地游客在乘坐首批接入的13条线路（包括5路、7路、11路、25路、37路、45路、48路、500区间、609路、611路、环1线、环2线和x101、x102、x103）公交车时，只需拿出手机轻轻一扫，便可使用移动支付扫码乘车。随后，腾讯乘车码还将逐步实现在西安市的全量覆盖。
用户首次使用腾讯乘车码时，可通过微信搜索“腾讯乘车码”小程序，即可加入微信卡包。再次使用时，只需通过“我→卡包→会员卡”这一路径找到。
编辑： 钟莹
娱乐身穿Balenciaga白色字母毛领黑色皮毛一体夹克，内搭黑色针织衫和红黑条纹打底衫，下穿灰色补丁牛仔裤，脚踩土黄色麂皮短靴。01-31
娱乐照片中，刘嘉玲身穿黑白斑点上衣，章子怡将手搭在刘嘉玲肩膀上，两人亲密的头挨头，女神们皮肤白里透红会发光！01-31
娱乐网友们看到“消失”近一个月的彭于晏晒自拍，纷纷评论道：“消失的也太久了”。01-31
娱乐1月29日，在波兰首都华沙的华沙国家大剧院，北京舞蹈学院青年舞团的演员表演舞蹈《黄河》。01-31
娱乐纽约当地时间1月30日上午十点，第七届联合国经济及社会理事会青年论坛正式开幕。01-31
娱乐据悉，此次晚会的嘉宾阵容，除了有白百何、井柏然、李宇春、杨祐宁等电影主创明星的加盟，还有胡可、沙溢、李玉刚、霍尊等“好友”的温暖加持。01-31
娱乐1月29日讯2018年1月28日，香港，天王郭富城今日特意出现在观塘，主持《郭富城@apm 开心迎狗年》开幕典礼。01-30
娱乐1998年，王菲和那英同台登上春晚，二人一同演唱了由靳树增作词，肖白作曲的《相约一九九八》。01-30
娱乐我很珍惜这些时光，虽然回家会和老婆激动的聊聊台湾现状，工作的困难，但那些乱七八糟的，确实不能影响我们家庭的快乐 。01-30
娱乐“诺贝尔文学奖”获得者阿纳托尔·法朗士同名小说改编而成，法国作曲家儒勒·马斯奈谱曲，1894年2月16日在巴黎歌剧院首演。01-30
娱乐第６０届美国格莱美音乐奖颁奖典礼２８日晚在纽约麦迪逊广场花园举行，美国歌手布鲁诺·马尔斯狂揽７项大奖，成为最大赢家。01-30
娱乐展现了当下年轻的东方面孔最纯粹干净的模样，走向世界舞台，期待他在盛典上与国际顶尖音乐人的交流学习。01-30