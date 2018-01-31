陕西省十三届人大一次会议在西安闭幕

今天（1月31日）上午，陕西省第十三届人民代表大会第一次会议圆满完成各项议程后在西安闭幕。
西部网讯（记者 秦振 赵昊 贺桐）今天（1月31日）上午，陕西省第十三届人民代表大会第一次会议圆满完成各项议程后在西安闭幕。
省委书记、省人大常委会主任胡和平主持会议，省人大常委会副主任刘小燕、朱静芝、郭青、梁宏贤、戴征社、郭大为和秘书长韩水岐在主席台前排就座。
陕西省委副书记、省长刘国中，省政协主席韩勇，全国政协外事委员会副主任马中平等在主席台就座。
上午10时，闭幕大会开始。
会议表决通过了关于陕西省人民政府工作报告的决议、关于陕西省2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划的决议、关于陕西省2017年财政预算执行情况和2018年财政预算的决议、关于陕西省人大常委会工作报告的决议、关于陕西省高级人民法院工作报告的决议、关于陕西省人民检察院工作报告的决议。
胡和平作讲话。
上午10时45分，胡和平宣布大会闭幕。
编辑： 钟莹
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