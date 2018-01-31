【两会专题报道】同心同德 锐意进取 奋力谱写陕西追赶超越新篇章

政协陕西省第十二届委员会第一次会议闭幕

同心同德 锐意进取 奋力谱写陕西追赶超越新篇章

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》）为期六天半的中国人民政治协商会议陕西省第十二届委员会第一次会议圆满完成大会各项议程，1月30日上午在西安胜利闭幕。

闭幕大会上，省政协主席韩勇发表了重要讲话。韩勇说，这次大会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大精神，认真贯彻落实中共陕西省第十三次代表大会和省委十三届二次全会精神，是一次群策群力、助推决胜全面小康的大会，是一次汇聚众智、共谋高质量发展的大会，是一次同心同德、奋力谱写追赶超越新篇章的大会。全体委员在团结民主、求实鼓劲的氛围中，紧紧围绕落实“五个扎实”要求、推进“五新”战略深入实施，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，提出了许多真知灼见，发挥了人民政协协商民主重要渠道和专门协商机构作用，彰显了社会主义民主政治的生机与活力，展现了新一届省政协委员饱满的政治热情和强烈的责任担当。

韩勇指出，2018年是贯彻中共十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是省十二届政协履行职能的第一年。新一年省政协工作的指导思想是：坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲，深入学习贯彻中共十九大精神，认真贯彻落实中共陕西省第十三次代表大会和省委十三届二次全会精神，着力发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，充分发挥委员主体作用，围绕推动高质量发展，聚焦追赶超越定位和“五个扎实”要求，紧扣全省经济社会发展重点工作，认真履行职能，积极协商建言，为决胜全面小康、加快富民强省，谱写追赶超越新篇章作出新贡献。

为此，2018年，省政协将重点做好四方面工作：一，认真学习贯彻习近平关于人民政协工作的新思想新部署新要求。二，聚焦追赶超越和“五个扎实”要求献策出力。三，切实改进和提高调查研究工作水平。四，不断加强委员队伍建设。

陕西省政协主席韩勇：“各位委员、各位同志！走进新时代，光明前景鼓舞人心；开启新征程，伟大梦想催人奋进。让我们紧密团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共陕西省委的领导下，不忘初心、牢记使命，同心同德、锐意进取，推动陕西政协事业开创新局面、取得新成绩、再上新台阶，为决胜全面小康、加快富民强省，奋力谱写陕西追赶超越新篇章作出更大的贡献！”

政协陕西省第十二届委员会第一次会议期间，委员们认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，听取并讨论了政府工作报告，审议讨论了省政协工作报告及其它重要报告。委员们认为，要实现新时代陕西追赶超越，必须营造良好的营商环境，必须打好脱贫攻坚战和污染防治攻坚战，必须坚定文化自信，着力保障和改善民生。

省政协委员、省科技厅厅长卢建军：“科技创新就是产业的一个重要的组成部分，产业技术创新体系怎么构建？军民融合、央地融合、部省融合，同时要深化企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。”

省政协委员、西安印刷包装产业基地（集团）发展有限公司董事长袁学武：“政府鼓励更多的中小企业跟大企业来配套发展，使我们更多的中小企业在协作配套里边，获得一些发展，能解决他们的资金问题。”

省政协委员、陕西法智律师事务所主任雷西萍：“陕西在全国一百名以前的这个品牌没有一个，知名品牌。政府应该加强品牌的建设，制定我们十三五的品牌战略，在扶持一些品牌企业上要做好功课。”

1月28日下午，围绕贯彻党的十九大精神，践行“五个扎实”要求、落实“五新”战略任务、实现新时代陕西追赶超越，省政协委员进行了5个专题的联组讨论。

省政协委员、安康市妇联主席邱祖凤：“要出台优惠政策，鼓励资本下乡，鼓励能人下乡，鼓励市场主体下乡，吸引一大批年轻人到乡村去创业，有了人气，乡村振兴的目标就不远。”

省政协委员、省人民医院心血管病院常务副院长寿锡凌：“公立医院逐步取缔企业性质的模式，增加政府的财政支出保障，才能更好地保证医疗行业履行公益性，履行医改中所承担的义务和各项责任，我们在医改中遇到的问题才能从根本上得到解决。”

省政协委员、陕西学前师范学院区域教育发展研究院院长王越群：“可以制定陕西省义务教育阶段至少是幼儿园、小学、初中这个阶段，家庭教育的促进实施意见、实施办法，从根本上树立家庭教育在教育中的基础地位、作用和保障。”

会议期间，省政协委员聚焦我省发展中不平衡、不充分的问题，围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，积极撰写提案，建言献策。省政协委员郝萌，针对陕西原创歌剧不被市场认可的现状，她带来了自己的提案，建议推进歌剧进校园，让文化艺术教育从娃娃抓起，同时政府要出台低票价惠民政策，让更多的观众走进剧院。

省政协委员、省歌舞剧院歌剧团艺术指导郝萌：“我有这个责任这个义务，让咱们至少是从陕西人咱们先发声，就说中国的原创歌剧在陕西是非常有代表性的，我们是领军的一个行列，所以希望陕西的老百姓先来支持我们陕西的民族原创歌剧，然后我们再扩散在全国。”

截止1月26日18时，大会提案组共收到提案665件，立案608件，占提案总数的91.4%。

省政协提案委员会办公室主任高小青：“提案的质量非常高，另外今年有一个非常特殊的现象，委员自己撤案比较多，为什么呢？他觉着建议没写透，建议没写实，他撤回去后进行修改后再次提交，委员精品提案的意识越来越强，我觉得这是个好现象，而且有利于以后提案的办理落实。”

省政协委员、西安通飞航空科技有限公司董事长王辉：“我们回到自己的本职工作当中去，不但要把自己的工作实实在在地做好，更要能够去带领同行业，认认真真地构建新的陕西的经济体系。”

省政协委员、陕西美能燃气股份有限公司董事长晏立群：“我觉得我们下来之后，应该紧紧地围绕着脱贫攻坚，围绕着乡村振兴计划，立足我们的本职工作岗位，深入大兴调查研究，把问题找准，拿出真正解决问题的措施和办法。”

省政协委员、陕西亿杰实业控股集团有限公司董事长陈高志：“我们民营企业要抓落实，创新驱动，追赶超越。”

编辑： 辛超