30日8条网友留言得到回复 多涉及楼盘物业纠纷

西部网讯 鄠邑东城花园上林苑全款购房不给购房合同、韩城烟泉南路东营新区环境混乱、江林新城一期房产证8年未能办理……昨天（1月30日）西部网民生热线栏目一共收到了来自韩城市人民政府办公室、鄠邑区建设和住房保障局、西安市不动产登记服务中心等5个党政相关单位的8条反馈回复。
回复内容精选如下：
2018年1月12日，网友“小陈”反映：我于2017年12月1日在鄠邑东城花园上林苑全款购买的房子，销售人员说，合同备案一个礼拜就可以下来。结果过了一个多月还是没有结果，希望相关部门关注解决。
西安市鄠邑区建设和住房保障局回复：经调查了解，该项目手续不全，目前无法进行合同备案，根据《陕西省城市房地产市场管理条例》的规定，已责令该项目及时整改并督促办理相关手续。
2018年1月10日，网友“徐良栋”反映：韩城市东营新区小区长期没物业管理，各种电线乱接，车辆乱放不规范，最近因为下雪，导致结冰，不断有人滑到。希望政府能帮忙处理，建立物业管理制。
韩城市人民政府回复：接到举报后，韩城市金城办立即在东营新区小区逐户走访业主，了解成立物业管理机构意见。1月23日，金城办组织有关代表，召开了座谈会，成立了由三人负责的物业管理机构，确定了物业管理内容及缴费标准，建立了物业长期管理制度。目前，该小区物业已开展工作，环境卫生得到提升。
2018年1月17日，网友“乌衣巷口”反映：铜川新区荣盛国际街区2013年开盘，业主对该房产五证不全的情况毫不知情，从2013年至今未交房。业主多次找开发商协调交涉无果，请求政府部门为我们讨回公道和正当权益。
铜川市新区管理委员会回复：经调查核实，小区用地性质变更续已办理，用地性质已变更为住宅，住户购房时的面积是预估面积，准确面积为交房时测绘公司出的报告为准。荣盛国际街区未组织工程验收，我委已督促建设单位尽快组织竣工验收，验收合格后可向住户交房。
如需查阅更多回复请点击→《1月29日有回复：高陵区桑家村道路泥泞 已纳入整治项目》（实习编辑：马晴茹）
编辑： 沈晓芳
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