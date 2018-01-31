“黑教练”收钱不安排考试多人受骗 驾校称查无此人

西部网讯 (记者 周到 实习生 李佳霖)交了7800元的报名考试费，车没学成，教练却联系不上了。近日，西安市民周先生向西部网民生热线栏目反映，称西安鹏程驾校“张教练”在收完考试费后便“人间蒸发”了。更让周先生接受不了的是，鹏程驾校却告诉他，他们驾校并没有这名姓张的教练。

民生热线：西安鹏程驾校姓张教练骗取学员学费 谁能处理！

交了7800元学车费 驾校“教练”跑路了

2017年12月，在朋友的介绍下，周先生结识了自称是鹏程驾校教练的张某。“因为计划今年要报考驾照，我跟他多聊了两句。”周先生说，张某跟他承诺，在他那报名的话，今年年初就可以拿到驾照，而且是保过。因为平时工作忙，没有时间练车，听到能够保过，周先生心动了。

“12月1日，我从微信上转了1000元给他，他说办居住证需要‘打点’一下。”12月8日，周先生和对方约在西安五二一医院见面。“他当时开的是教练车，驾考体检走了一下过场，完了让我微信转了2300元，给开了一个收据，没公章也没落款。”

周先生说，隔了几天后，张某又开始催他交保过费和考试费。“他说早点把钱交齐，早点安排考试，12月15日，我又给他转了4500元。”

半个月时间，周先生一共向这位“张教练”交款7800元。然而，在交完最后一笔钱之后，周先生就再也没能联系上这名“张教练”。“收了钱以后，打电话不接，发信息也不怎么回，就说他不方便，还说系统升级网不好，一直推辞。”周先生说。

为此，周先生找到了西安程鹏驾校，驾校负责人的回答却让他吓一跳。“驾校说他们那没有这个教练，查了一下也没有我的报名信息。”

“黑教练”招生纠纷多 辨明真伪是关键

根据西部网民生热线后台统计，西部网记者发现，与“张教练”发生费用纠纷的，不仅仅是周先生一人。

2017年11月24日，网友“四月”反映，“张教练”收取4000元学车费和居住证办理费后不安排考试，联系不上人，也不退钱。经民生热线栏目介入后退还3500元学费。

1月9日，网友“呼先生”反映，2017年9月12日给“张教练”缴纳了2000元学车费用，因为一直不给预约考试要求退费，联系不上教练。经民生热线栏目介入后退还1920元。

为此，西部网记者联系了西安市鹏程驾校。鹏程驾校工作人员称，涉事人员并非本校工作人员，且未将学员学费交予驾校，招生情况他们并不知情。

随后，记者将周先生的情况反映给了西安市汽车维修行业管理处驾培科。驾培科工作人员表示，将对此事进行进一步的调查。“如果涉及到驾校违规招生，我们肯定会严肃处理；如果驾校没有参与违法招生，而是单纯的个人违法，我们建议在必要的时候向公安机关反映。”

另外，工作人员提醒，报名驾校时应该如何辨别报名联络点的真伪。“合法的报名联络点须在办公区域明显位置悬挂行业管理部门统一核发的《西安市驾培机构报名联络点备案证》，工商、税务部门相关证照以及《收费公示表》。除现场识别的方法外，学员在报名前还可以登录行业管理部门门户网站www.auto369.com，查询网站上公示的驾培机构所有经过合法备案的报名联络点信息，对自己所选择的报名联络点的合法性进行核实。”

“不要轻信打着‘保过’旗号招生的个人以及报名点，报名时，应当主动要求与驾培机构签订《培训协议》，以合同形式维护自身权益，缴费后应索要盖有驾校公章的收费票据留底，以免为日后的维权带来麻烦。”工作人员称。

编辑： 李佳霖（实习）