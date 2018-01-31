两会访谈│毛亚社:专项信贷支持小微企业发展 补齐陕西民营经济短板

陕西省政协委员、长安银行董事长毛亚社做客西部网、陕西头条2018省两会特别访谈。
西部网讯（记者 陈嘉伟）“长安银行作为地方金融企业，将全力支持省上重大工程和重大战略；同时加大对小微企业的扶持，补齐陕西民营经济短板；通过产业扶贫，实现精准脱贫目标，为陕西的追赶超越贡献自己的力量。”1月30日，陕西省政协委员、长安银行董事长毛亚社在做客西部网、陕西头条2018省两会特别访谈时表示。
支持重大项目服务实体经济 有效防范金融风险
陕西省省长刘国中在今年政府工作报告中提到，2018年陕西将继续加大境内外各类金融机构引进力度，支持长安银行、秦农银行、陕国投等地方金融机构加快发展。
毛亚社听到报告的内容，表示很受鼓舞，“但同时呢，我们也深感责任重大。”
“从经济数据看陕西追赶超越的步伐明显加快，为了服务好陕西的追赶超越，长安银行首先要支持国家和省上的重大战略，同时在项目扶持上坚持‘绿色’金融，对高污染、高耗能的企业坚决说不。”毛亚社说。
毛亚社说，长安银行会全力以赴支持陕西交通网络建设、300万辆汽车等重大战略规划；同时全力支持陕西的实体经济，“支持实体经济是我们金融行业的天职，也是防范金融风险的根本举措。”
毛亚社表示，还会发展好消费金融，“在旅游、大额消费方面满足群众对美好生活的需求，通过扩大消费来实现陕西经济的转型升级。”
为小微企业提供专项信贷 延伸相关产业链
毛亚社说，民营经济仍是目前陕西经济发展中的一个短板，助力小微企业提质增效也是长安银行的一个重要任务。“政府工作报告提到2018年将展开‘营商环境提升年’活动，长安银行作为金融服务企业，服务好小微企业，提升营商环境也是责无旁贷。”
毛亚社说，一个好的龙头企业会带动上下游小微企业的发展。长安银行将围绕大型企业的产业链，划出一定的信贷规模，支持一些民营企业、小微企业。“同时我还希望政府打通这些小微企业与大企业的产业链供应通道，出台相应的优惠政策。”
支持产业扶贫 让群众在家门口致富
毛亚社说在调研中发现，直接的资金支持不如产业扶贫，为此长安银行在宝鸡市太白县因地制宜扶持了有机蔬菜和滑雪项目，为贫困家庭提供就业机会。
“让贫困群众不出村、不出县就实现脱贫，通过就业来扶贫，从根子上解决贫困家庭的困难，用他们的劳动实现脱贫。”毛亚社说，“所以我建议，通过产业扶贫，把金融的活水浇在穷根上，实现真正脱贫。”
编辑： 钟莹
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