陕西省与腾讯公司签署战略合作协议 胡和平刘国中出席签约仪式并会见马化腾

西部网讯（陕西广播电视台 记者 田毅）1月30日，陕西省与腾讯公司战略合作协议签约仪式在西安举行。

省委书记胡和平、省长刘国中出席签约仪式并会见腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾一行。省委常委王永康、钱引安，副省长魏增军、陈国强，西安市市长上官吉庆一同会见并见证签约。

签约仪式上，省交通运输厅、省文物局、西安市人民政府分别与腾讯公司签署了战略合作协议。根据协议，我省与腾讯公司将在综合运输信息化、“互联网文物”、新型智慧城市、云计算大数据产业等领域深入开展合作，促进互联网与经济社会发展深度融合、推动高质量发展。

新闻背景：西安公交地铁扫微信扫码乘车项目落地

以下腾讯为官方消息提供的此次陕西与腾讯签约具体落地项目：

大西安互联网+合作全面开启

图为西安市常务副市长吕健（右）与腾讯公司党委副书记、公共政策部总经理沈丹（左）分别代表双方签约。

此次合作开启后，双方将共同推进交通、医疗、商业、教育、政务服务等民生领域的支付应用；探索在西安市成立金融科技实验室；搭建政府住房租赁交易服务平台；打造云计算产业生态；并在党建、公益、文物文创等领域展开多方面、全方位的合作。

其中，受民众关注的是，本次合作将落地西安公共交通乘车码项目。项目全面落地后，在西安地铁线网，市民可持微信二维码便捷乘坐西安地铁、西安公交，实现“先乘车后付费”。

西安浐灞生态区管委会与腾讯将落地“双创小镇”项目。项目以腾讯公司为龙头，利用腾讯完整的双创孵化体系，吸引最好的高成长项目落地并形成聚集，打造互联网产品创新产业生态和文创产业生态圈。小镇以项目为载体，科技为动力，有机地将生产、生活、生态相融合，打造全国标杆型创新创业特色小镇。

图为陕西省交通厅与腾讯签约。

陕西省交通厅与腾讯公司现场签署“互联网+交通”领域的合作。双方将推进云计算和大数据在运输服务领域应用，优化提升陕西交通公众服务的互联网应用水平，推进全省路况服务、交通乘车码创新应用、微信无感支付、12328智能客服等领域合作，腾讯公司将利用交通大数据为陕西交通规划、监测预警等提供决策参考。

图为陕西省文物局与腾讯签约。

陕西省文物局与腾讯公司签署战略协议，达成深度合作。腾讯将整合全平台资源，服务陕西全省文物活化。腾讯将积极与省内多家著名博物院（馆）及文物相关机构合作，努力提升文物展馆观众体验、积极提高文物展馆科技水平。

2017年，腾讯公司与秦始皇帝陵博物院开启合作，并上线智慧服务平台。

图为陕西历史博物馆与腾讯战略签约，达成深度合作。

同时，30日上午，陕西历史博物馆与腾讯达成合作，双方将共建“无现金”博物馆，并借助腾讯人脸识别AI能力，后期实现游客“刷脸”入馆。

编辑： 高政超