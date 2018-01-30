灞河水面惊现男尸 身份信息和死亡原因正在调查

灞河水面惊现男尸，半个身子浮冰面。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 朱经纬 赵越）今天（1月30日）上午，有市民在西安市东三环广运大桥路过时，发现桥底有一具男性尸体。由于天气寒冷，灞河水面已经结冰，尸体在河里冻着，只有头部和上半身露在河面上。

目击者：“早上一个老头路过时候看见的。当时就在冰上趴着呢，头跟上半身露在外面。看着30岁吧。”

事发在西安东三环广运大桥附近，由于最近的持续低温，河道已经大面积结冰，消防官兵对河面进行破冰，用橡皮筏划到男子身旁，对其进行打捞，民警随即对现场做进一步侦查。目击者告诉记者，在发现男子的同时，在男子的周边冰面上也发现了一些可能和男子相关的物件。

目击者：“手机、电脑主机、充电宝，隔一段一扔的感觉。”

经过确认，男子已经没有了生命体征。记者看到，被打捞上岸的男子身穿黑色上衣，黑色长裤，脚穿运动鞋，身体已经僵硬并且出现了肿胀的情况。一起被打捞上岸的还有一部手机，上面插着耳机，但可能已经进水，无法被正常开启与家属取得联系，而记者也顺着大桥寻找，在距离发现男子位置十米左右的冰面上，有一个充电宝，再向前五六十米的地方，还有一个电脑主机。由于无法判断冰面的厚度，不能人为靠近进行打捞，广运潭派出所的民警便利用无人机打捞的方式进行打捞。在尝试了一次之后，无人机终于顺利挂住电脑主机，先是贴着冰面慢慢滑行，随后平稳升起、飞向岸边。

直到尸体被拉走，记者也没有见到家属赶来。如此年轻的一个男子，尸体为什么会出现在灞河河面，每隔一段为什么会有这些随身物品，被打捞上来的主机与男子的死亡到底有没有关系呢？目前，辖区的广运潭派出所也正在对相关的物品进行收集整理，具体的身份信息和死亡原因，还在进一步调查之中。

编辑： 高政超