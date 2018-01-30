西安一街道办工作人员上班网购 群众办事都没能打断

上班专注网购，有人办事都没能打断。

上班专注网购，有人办事都没能打断。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》）最近在“笑脸行动”的过程中，记者发现很多基层单位的大部分办公作风已经有所转变，不过似乎有一些人，不知道是部门工作太闲，还是什么原因，昨天是热聊美容美发，今天有一位则是专注于网络购物。

记者：“这不是在网上购物？”

工作人员：“......”

记者：“刚才看到你在购物了？”

工作人员：“你现在说你的事情。”

今天上午，记者跟随一名群众前往西安市胡家庙街道办计生科，进门咨询有关独生子证明开具问题，打开对口的计划生育办公室大门后，一名女性工作人员并非办公状态，甚至桌子上的电脑都没有打开，却专心致志的在手机上网络购物，听到办事群众发问，这名工作人员立刻将手机屏幕翻了过去，紧紧的压在双手下面。

记者：“你这手机呢？”

工作人员：“手机啥？”

记者：“购物呢？”

工作人员：“没有。”

坚决不承认自己网购行为，本想着拿出手机后快速切到手机桌面，可是没曾想，翻过手机后，手机显示的正是网购付款画面，眼瞅着无法掩盖，这名工作人员再次将手机放进抽屉，迅速关上，最终承认自己网购的事实。

工作人员：“今天刚看了一下。”

如果说翻错界面，或者顺带看上一眼也无可厚非，可是早上该办公室的一幕已经是第二次发现。因为早在第一次记者跟随办事群众进入该办公室时，就发现背对门的女子已经在专心网购，看到有群众进来立刻将手机放在了抽屉里，对面的同事解释完问题后，记者和办事群众离开，五分钟后，再次进门咨询时，发现该名工作人员依然再网络购物，手机显示已经进入到了支付环节。

记者：“第一次来的时候你在购物，第二次来的时候你还在购物。”

工作人员：“......”

其实在走访过程中，记者也关注了其它科室，大多工作人员都能全情投入到自己的手头工作，可是不知为何，作为业务较多的计生科室，怎么就能如此闲暇，抛开手头工作，长时间悠然自得的网络购物呢？

编辑： 高政超