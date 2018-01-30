父亲病重医院等钱做化疗 女儿却遭遇网络诈骗

父亲医院等钱化疗，女儿却遭网络诈骗。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 吴畇彤）前天（1月28日）早上，西安市阎良区的李女士陪自己的父亲来西安做化疗，可没想到自己的一次大意举动，让父亲没了治疗的费用。

李女士：“我父亲现在还在医院病床上等着化疗呢，现在所有的钱都被骗了，我现在都不知道该怎么办了。”

李女士说，自己的父亲在去年九月份被医院查出患上了食道癌，先后花费十多万做了手术。

李女士：“现在就是每个月都要来西安化疗一次，一次大概就是一万多块钱。”

按照要求，昨天李女士带着父亲来到医院准备做第三次化疗，就在这时一个自称淘宝客服的工作人员打来了电话。

李女士：“（她）问我是不是在淘宝上买了一件毛衣，我说是的，然后她给我说毛衣质量有问题，她给我们消费者理赔。”

随后，对方给李女士发来了自己购买毛衣的样式，以及退款链接。想也没想，李女士就按照发来的链接填写了个人信息。

李女士：“当时客服给我打电话，说让我把余额宝里面的钱全部清空，里面有三万七千多块钱，我就全部提到了我银行卡里面。”

随后，自称客服的人又给李女士发来了一个链接，说这是最后一步，完成后就可以给她退掉购买毛衣的一百三十块钱。

李女士：“接下来我就按照他们的要求操作，填写了信息不一会，我一张卡里的两千多块钱就没了，再过来一会我卡里的两万又自动没了。”

发现自己的两万三千多块钱不翼而飞了，李女士赶紧电话联系对方。

李女士：“我这些钱没了之后，她们说是李女士你放心，这些钱都在我们这里呢，我们给你发一个东西，你照这个操作，给你逆向转账，我就按照他们的程序继续操作，一共转了七次，然后就三千三千的转账。”

发现近四万块钱被转出后，李女士这才反应了过来，再给对方打电话时已经处于关机状态，同时她的微信、支付宝也都被对方拉黑。恍然大悟的她这才感觉自己上了当，随后给辖区的席王派出所报了警。

目前，对于此事，派出所正在调查当中。

编辑： 高政超