乘客车上掏出蓝色粉末细针管 的哥把车开进派出所

乘客称要吃药，却掏出蓝色粉末细针管。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 王进）1月28日，西安的哥张师傅（化名）拉了一名乘客，然而这名乘客上车之后却做出一连串古怪的举动，最终，张师傅不得不把车开进了派出所，这是咋回事呢？

张师傅是西安市出租汽车集团第一公司的一名的哥，1月28日下午两点四十分左右，张师傅行驶到西安市渭滨路与凤城八路十字南侧时，遇到一名男子挥手打车。

的哥张师傅（化名）：“上我车的这名男乘客当时坐到副驾驶，体型偏瘦，年龄大概有三十岁左右，他要去未央湖十字。”

扣下计价器，一脚油门，张师傅载着这名乘客出发了，当车辆行驶到太华路一处建材市场附近时，副驾驶的乘客向张师傅提了一个要求。

的哥张师傅（化名）：“他当时提出说在车上吃个药，我顺手把水壶拿起来，我问他要不要热水，人家说不用，人家就说让我车开稳一点，慢慢开。”

乘客提出要求，张师傅全力配合，可随后发生的事，却让张师傅摸不着头脑。

的哥张师傅（化名）：“他从自己外套兜里拿出两个纸包，把纸包打开，里面是蓝色的粉末状的东西，当我正在纳闷的时候，他有从另一个兜里拿出一个特别细的针管。”

没等张师傅询问，男子一边脱下自己的外套，一边将蓝色粉末吸入已有液体的针管内，又把右胳膊的袖子挽起来，而接下来他的动作着实让张师傅惊得张大了嘴巴。

的哥张师傅（化名）：“他拿了一个白颜色的鞋带把手腕位置用鞋带勒紧，然后拿着针管......”

当蓝色的液体和红色的血液在针孔位置交汇时，张师傅似乎明白了，这人是在注射毒品。

的哥张师傅（化名）：“大多数人可能都会视而不见，但是如果所有人都这样视而不见的话，他这种不齿的行为将会对他是一种纵容，最终还是会危害社会的。”

注射之后，男子昏睡了过去，而张师傅则借机将车一路开进了草滩派出所，在初步调查之后，民警又联系了西安公安公交分局。

今天上午，记者从警方了解到，乘车男子是去年8月才刚从强制戒毒机构出来的“瘾君子”。事发时，他的确在张师傅车上注射了毒品，目前，案件正在进一步办理当中。

编辑： 高政超