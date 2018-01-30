咸阳女孩想“揭膜祛斑” 岂料旧斑未除新疤更多

咸阳女孩“揭膜祛斑”，岂料新疤更多。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 曹博棋）和许多女孩一样，咸阳女孩小李也想通过整形让自己变得更美丽，她在网上发现了一种美容技术可以实现她的愿望，可没想到却让她伤心不已。
小李：“我之前面部有一些斑点，我觉得不是很美观，想把它祛掉，（然后在网上看到）揭膜祛斑，看他们视频宣传的很好，揭了之后脸就白白净净的。”
小李发现做这种揭膜祛斑的人同样是在咸阳，于是她便联系了对方。沟通了解后，小李向对方付了定金，2017年12月月底，小李便和对方约定了时间进行揭膜祛斑。
小李：“有一天晚上大概六点多，我就去她店里做了。”
小李说，这种揭膜祛斑是要让一层膜在脸上敷好几天，可小李做完回家后没几天，面部便出现了不舒服的感觉。
小李：“两天左右就感觉脸上有点难受，脸上感觉很痒，到第三天我就把那个膜揭掉了。”
膜揭掉以后，小李的脸上是越来越不对劲。
小李：“揭了之后，脸整个就特别特别红，刚开始是红，到现在慢慢溃烂了。”
让小李没有想到的是，本来是想祛斑，可斑还没祛掉，脸上居然多了这么些明显的疤痕。
小李：“我觉得我脸变成这样是她的产品导致的，她后期也没有给我治疗，只陪我去了一次医院。”
小李说，当时给她做揭膜祛斑的人在陪她去医院进行了检查后，便彻底失去了联系。
小李：“第二次找她的时候我很震惊，她的店门都关了，人就不见了，给她发消息发了很多也不回，电话也不接。”
后来，小李通过朋友多方打探，得知给她做揭膜祛斑的人在西安市南郊华城国际，于是今天，小李便和家人一起找到了这个人。
女子：“我们这个已经做了好几年了，一直没有出现过这个问题，正常情况下是不会有疤的。”
记者：“你的产品是不是正规的？有没有备案？”
女子：“有。”
记者：“在店里有没有手续？”
女子：“没有，下一步我跟她家里人先协商吧。”
目前，小李已经将该问题反映给了卫生监督部门，同时她也不排除通过法律途径来维护自己的合法权益。
编辑： 高政超
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