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省气象台继续发布道路结冰黄色预警信号 请注意防范

时间：2018-01-30 19:24:19  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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省气象台继续发布道路结冰黄色预警信号 请注意防范

陕西省气象台2018年1月30日19时00分继续发布道路结冰黄色预警信号：预计未来12小时延安南部、关中及商洛等地将出现对交通有影响的道路积雪结冰，请注意防范。

西部网讯 陕西省气象台2018年1月30日19时00分继续发布道路结冰黄色预警信号：预计未来12小时延安南部、关中及商洛等地将出现对交通有影响的道路积雪结冰，请注意防范。

防御指南：

1.交通、公安等部门要按照职责做好道路结冰应对准备工作；

2.驾驶人员应当注意路况，安全行驶；

3.行人外出尽量少骑自行车，注意防滑。

编辑： 钟莹

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