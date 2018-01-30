陕西省人大常委会和“一府一委两院”领导选举产生

西部网讯 今天(1月30日)下午，陕西省十三届人大一次会议举行第三次全体会议。
会议选举68人为陕西省出席第十三届全国人民代表大会代表。
会议选举胡和平为陕西省第十三届人民代表大会常务委员会主任；选举刘小燕、朱静芝、郭青、梁宏贤、戴征社、郭大为为陕西省第十三届人民代表大会常务委员会副主任；选举韩水岐为陕西省第十三届人民代表大会常务委员会秘书长；55人当选为陕西省第十三届人民代表大会常务委员会委员。
会议选举刘国中为陕西省人民政府省长；选举梁桂、魏增军、陆治原、冯力军、陈国强、胡明朗为陕西省人民政府副省长。
会议选举贺荣为陕西省监察委员会主任。
会议选举李智为陕西省高级人民法院院长；选举杨春雷为陕西省人民检察院检察长。
会议选举和表决通过的人员向宪法宣誓。
编辑： 钟莹
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