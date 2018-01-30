新闻频道 > 本网原创

李智当选陕西省高级人民法院院长 杨春雷当选省人民检察院检察长

时间：2018-01-30 18:17:46  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。

李智当选陕西省高级人民法院院长 杨春雷当选省人民检察院检察长

今天(1月30日)下午，陕西省十三届人大一次会议举行第三次全体会议。

西部网讯 今天(1月30日)下午，陕西省十三届人大一次会议举行第三次全体会议。

会议选举李智为陕西省高级人民法院院长；选举杨春雷为陕西省人民检察院检察长。

编辑： 钟莹

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
  • 了解陕西大事 关注陕西头条
  • 陕西本地最火图片社交APP

世相/发现

民生热线

视频

省政协委员提案：共享单车是该好好管管了

蓝天映白雪 古城西安一步一景

DISCOVER SHAANXI

忒别忒

“买什么都不如回家” 我成了家里最想买的“年货”

全景

专题