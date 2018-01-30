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贺荣当选陕西省监察委员会主任

时间：2018-01-30 18:15:47  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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贺荣当选陕西省监察委员会主任

今天(1月30日)下午，陕西省十三届人大一次会议举行第三次全体会议。

西部网讯 今天(1月30日)下午，陕西省十三届人大一次会议举行第三次全体会议。

会议选举贺荣为陕西省监察委员会主任。

编辑： 钟莹

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