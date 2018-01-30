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刘国中当选陕西省人民政府省长 梁桂等6人当选副省长

时间：2018-01-30 18:14:59  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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刘国中当选陕西省人民政府省长 梁桂等6人当选副省长

会议选举刘国中为陕西省人民政府省长；选举梁桂、魏增军、陆治原、冯力军、陈国强、胡明朗为陕西省人民政府副省长。

西部网讯 今天(1月30日)下午，陕西省十三届人大一次会议举行第三次全体会议。

会议选举刘国中为陕西省人民政府省长；选举梁桂、魏增军、陆治原、冯力军、陈国强、胡明朗为陕西省人民政府副省长。

刘国中同志简历

刘国中，男，汉族，1962年7月生，黑龙江望奎人，1982年8月参加工作，1986年11月加入中国共产党，哈尔滨工业大学金属材料及工艺系压力加工专业毕业，研究生学历，工学硕士学位。

现任中共十九届中央委员，陕西省委副书记，省政府省长、党组书记。

1978.10—1982.08 华东工程学院炮弹系触发引信设计与制造专业学习

1982.08—1985.09 黑龙江省哈尔滨建成机械厂干部

1985.09—1988.09 哈尔滨工业大学金属材料及工艺系压力加工专业硕士研究生

1988.09—1990.06 哈尔滨工业大学管理学院系统工程专业学习

1990.06—1993.01 黑龙江省经委综合规划处科员、副主任科员、主任科员

1993.01—1996.06 黑龙江省政府办公厅一处主任科员

1996.06—1998.12 黑龙江省政府办公厅一处副处长

1998.12—2000.06 黑龙江省政府办公厅一处处长

2000.06—2003.06 黑龙江省政府研究室副主任

2003.06—2004.10 黑龙江省政府研究室主任

2004.10—2007.04 黑龙江省鹤岗市委书记

2007.04—2011.09 黑龙江省委常委、秘书长

2011.09—2013.10 黑龙江省委常委、副省长

2013.10—2016.02 中华全国总工会副主席、书记处书记、党组副书记

2016.02—2016.12 四川省委副书记

2016.12—2017.01 吉林省委副书记，副省长、代省长

2017.01—2017.12 吉林省委副书记、省长

2017.12—2018.01 陕西省委副书记、省政府党组书记，吉林省省长

2018.01— 陕西省委副书记，省政府省长、党组书记

中共第十九届中央委员，中共十九大代表。第十二届全国人大代表。第十三届省委委员。省十三届人大代表。

 

编辑： 钟莹

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