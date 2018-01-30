胡和平当选陕西省人大常委会主任 刘小燕等6人当选副主任

西部网讯 今天(1月30日)下午，陕西省十三届人大一次会议举行第三次全体会议。
会议选举68人为陕西省出席第十三届全国人民代表大会代表。
会议选举胡和平为陕西省第十三届人民代表大会常务委员会主任；选举刘小燕、朱静芝、郭青、梁宏贤、戴征社、郭大为为陕西省第十三届人民代表大会常务委员会副主任；选举韩水岐为陕西省第十三届人民代表大会常务委员会秘书长；55人当选为陕西省第十三届人民代表大会常务委员会委员。
胡和平同志简历
胡和平，男，汉族，1962年10月生，山东临沂人，1986年8月参加工作，1982年6月加入中国共产党，日本东京大学土木工程系河川与流域环境专业毕业，研究生学历，工学博士学位，教授。
现任中共十九届中央委员，陕西省委书记、省人大常委会主任。
1980.09—1986.08 清华大学水利工程系农田水利专业、水资源工程专业学习
1986.08—1990.03 清华大学水利工程系教师，系党委学生工作组副组长、组长
1990.03—1992.09 清华大学水利水电工程系党委副书记（1986.09—1990.07清华大学水利工程系水利学及河流动力学专业硕士研究生）
1992.09—1995.09 日本东京大学土木工程系河川与流域环境专业博士研究生
1995.09—1996.12 日本INA株式会社河川计划部工作
1996.12—1997.03 清华大学水利水电工程系教师
1997.03—2000.01 清华大学水利水电工程系副主任
2000.01—2002.11 清华大学土木水利学院党委书记
2002.11—2003.09 清华大学党委组织部部长
2003.09—2004.08 清华大学教务处处长
2004.08—2006.02 清华大学人事处处长兼人才资源开发办公室主任
2006.02—2006.08 清华大学副校长
2006.08—2007.12 清华大学党委常务副书记兼副校长
2007.12—2008.12 清华大学党委常务副书记（其间：2008.03—2008.07中央党校中青年干部培训一班学习）
2008.12—2013.11 清华大学党委书记（副部长级）
2013.11—2015.04 浙江省委常委、组织部部长
2015.04—2015.05 陕西省委副书记兼省委党校校长
2015.05—2016.03 陕西省委副书记兼省委党校校长，中国延安干部学院第一副院长（学院理事会副理事长）
2016.03—2016.04 陕西省委副书记兼省委党校校长，中国延安干部学院第一副院长（学院理事会副理事长），省政府党组书记
2016.04—2016.10 陕西省委副书记，省政府省长、党组书记，省委党校校长（兼），中国延安干部学院第一副院长（学院理事会副理事长）
2016.10—2016.12 陕西省委副书记，省政府省长、党组书记，中国延安干部学院第一副院长（学院理事会副理事长）
2016.12—2017.10 陕西省委副书记，省政府省长、党组书记
2017.10—2017.12 陕西省委书记，省政府省长、党组书记
2017.12—2018.01 陕西省委书记、省长
2018.01— 陕西省委书记、省人大常委会主任
中共第十八届中央候补委员，十九届中央委员，中共十八大、十九大代表。第十二届全国人大代表。第十三届省委委员，省第十三次党代会代表。省十三届人大代表。
编辑： 钟莹
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