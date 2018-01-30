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陕历博搭建"互联网+文物"平台 未来将可"刷脸"进馆

时间：2018-01-30 16:58:53  来源：西部网-陕西新闻网  作者：敬泽昊

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陕历博搭建"互联网+文物"平台 未来将可"刷脸"进馆

1月30日，陕西历史博物馆（以下简称陕历博）与深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称腾讯）签约，正式开启在智慧文物领域的合作。陕历博党委书记、馆长强跃与腾讯网络媒体事业群区域业务部总经理易海燕分别代表双方签约。

西部网讯（记者 敬泽昊） 今天（1月30日），陕西历史博物馆（以下简称陕历博）与深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称腾讯）签约，正式开启在智慧文物领域的合作。陕历博党委书记、馆长强跃与腾讯网络媒体事业群区域业务部总经理易海燕分别代表双方签约。

据悉，双方将达成深度合作，通过腾讯全平台资源整合，服务陕历博文物活化，有效提升文物展馆观众体验、积极提高文物展馆科技水平，打造一系列有影响、有传播力的标杆项目，全面支持陕历博品牌宣传推广。

目前，陕西历史博物馆“无现金”馆合作项目正在落地，未来将实现“刷脸”入馆。腾讯公司在文物识别、文物修复、科技数字馆建设、智慧游园平台搭建、文物影响力IP打造与传播、文物大数据分析平台建设等多方面将和陕历博进行全方位合作。

编辑： 秦怡

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