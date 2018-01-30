陕历博搭建"互联网+文物"平台 未来将可"刷脸"进馆
时间：2018-01-30 16:58:53
来源：西部网-陕西新闻网
作者：敬泽昊
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陕历博搭建"互联网+文物"平台 未来将可"刷脸"进馆
1月30日，陕西历史博物馆（以下简称陕历博）与深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称腾讯）签约，正式开启在智慧文物领域的合作。陕历博党委书记、馆长强跃与腾讯网络媒体事业群区域业务部总经理易海燕分别代表双方签约。
西部网讯（记者 敬泽昊） 今天（1月30日），陕西历史博物馆（以下简称陕历博）与深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称腾讯）签约，正式开启在智慧文物领域的合作。陕历博党委书记、馆长强跃与腾讯网络媒体事业群区域业务部总经理易海燕分别代表双方签约。
据悉，双方将达成深度合作，通过腾讯全平台资源整合，服务陕历博文物活化，有效提升文物展馆观众体验、积极提高文物展馆科技水平，打造一系列有影响、有传播力的标杆项目，全面支持陕历博品牌宣传推广。
目前，陕西历史博物馆“无现金”馆合作项目正在落地，未来将实现“刷脸”入馆。腾讯公司在文物识别、文物修复、科技数字馆建设、智慧游园平台搭建、文物影响力IP打造与传播、文物大数据分析平台建设等多方面将和陕历博进行全方位合作。
编辑：
秦怡
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文化1月22日下午，陕西文化与金融创新合作恳谈会专家座谈会召开。陕西省委宣传部副部长李彬出席会议并讲话。01-23
文化陕西首届旗袍春晚惊艳亮相。现场来自陕西各地市旗袍分会的旗袍爱好者，都拿出了自己最漂亮的旗袍进行展示。01-22
文化陕西省2018年全省文化局长会议在西安召开。会议传达学习全国文化厅局长会议精神，总结2017年全省文化工作，安排部署2018年重点工作。01-22
文化2018年全国文化科技卫生“三下乡”集中示范活动启动仪式在陕西省汉中市西乡县举行。01-19
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文化双方合作建设古代壁画典型颜料库，将填补我国古代壁画颜料库建设的空白，极大提升我国古代壁画的保护研究水平。01-18
文化让文物走进音乐殿堂，让音乐文化走进老百姓的心里，让更多的人领略到古代音乐千古不泯的魅力。01-17
三农实加强扶贫领域调查研究工作，实事求是地完善扶贫政策，增强政策的针对性和可操作性，推动因地制宜精准扶贫。01-30
三农国务院办公厅印发《意见》，对促进农业科技园区提质升级、推进农业高新技术产业示范区建设发展进行部署。01-30
三农记者1月29日从省商务厅了解到，根据日前出台的《推进陕菜品牌建设行动方案》，我省将继续开展陕菜品牌评选认定工作。01-30
三农1月28日，在陕西省两会上，省政协委员、咸阳泾渭茯茶有限公司总经理周兴长建议，应制定茯茶加工操作规范，完善茯茶标准化体系。01-30
三农在乡村振兴战略实施中，既要注重农业现代化，更要注重农村现代化，加快农村供气管网、物流网络、广播电视、宽带网络等建设。01-30
三农我们把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，决不让一个贫困户在小康路上掉队。”汉中市委书记王建军说。01-30
三农咸阳市彬县打破村镇地域界线，在全县陆续建设了15个产业园区，以产业园区为单元推进“三变”改革，助推产业脱贫。01-30
三农目前，王益区有267户贫困户从事养鸡、养蜂、养羊、养兔及果树种植等产业。一个又一个“小产业”正在托起农民的致富梦。01-30
三农西北农林科技大学泾阳茯茶研发中心成立，并与泾阳县签订《泾阳茯茶研发中心合作共建协议》，积极建设泾阳茯茶科技示范园。01-30
三农1月8日，在永寿县五峰山下的永寿源朴种养专业合作社院内，工人们正把一袋袋包装精美的小米、高粱米、绿豆等杂粮装上车。01-30
三农在革命老区延安，昔日泥泞的羊肠小道，变为平整宽阔的柏油路、水泥路，让许多像吕延利一样的村民，往来更便捷。01-30
三农经过多年持续不懈的奋斗,截至目前,我国像程志远一样爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民规模已经超过1400万人。01-29
旅游蚂蜂窝大数据显示，“滑雪”、“极光”也在冬季上升为北欧各目的地最热门的关键词。01-30
旅游这是1月29日航拍的湖北武当山金顶景区雪景。连日降雪让武当山银装素裹，金顶景区的建筑在白雪的装扮下宛如琼楼玉宇。01-30
旅游春节期间全家人一起去旅行也能体验另一种团圆。具年味的特色玩法，在旅途中邂逅团圆的温暖与感动。01-30
旅游2018年全国旅游工作会议此前在厦门召开。会上公开的数据显示：预计2017年旅游总收入5.4万亿元。01-30
旅游国家体育总局冬季运动管理中心常务副主任丁东在会上表示，安全是中国冰雪运动发展的“生命线”。01-30
旅游今年春节，楼观景区“有福之人来楼观•戊戌年春节大庙会”系列活动将于2月15正式开启，届时广大游客可欣赏到一系列精彩的演出和活动，感受最浓的“年味儿”!01-29
旅游陕西黑河国家森林公园是周至县唯一一个创建西安市学雷锋志愿服务示范单位。01-29
旅游进入农历腊月以来，黑龙江省天气变得更加寒冷。生活在哈尔滨东北虎林园的老虎们在饲养员的引导下，走出笼舍来到室外野化训练区。01-29
旅游近日，随着狗年春节的临近，第33届北京地坛春节文化庙会准备工作正在进行中，公园内外已被喜庆的灯笼装扮一新。01-29
旅游“山头飘白雪，山腰开桃花，山脚稻花香”，这是己衣大裂谷立体气候的形象展示。01-29
旅游“雪祭”是北海道冬日最受关注的盛会，这里的人们因地制宜，创造出各式各样以雪为主题的盛会，并世世代代传承下来。01-29
旅游据官方统计，截止到2017年11月底，去年中国公民赴巴厘岛旅游的总人数已超过137万人次，创下历史新高。01-29
美食杏鲍菇不同于其它菌类的口感，它是菌肉肥厚，质地脆嫩，吃起来没有那么地软嫩，却很是清爽。杏鲍菇的做法也很多，怎么做都好吃。01-30
美食因为西红柿中含丰富的维生素C，可抑制皮肤内酪氨酸酶的活性，有效减少黑色素的形成，从而使皮肤白嫩，黑斑消退。01-30
美食鸡蛋是我们常常要吃的食品，有很好的营养价值，富含多种人体必需的物质，今天看了一文章说吃完鸡蛋也有不能做的事。01-30
美食《深夜食堂》里就有一个茶泡饭三姐妹的故事，三个追求纯粹爱情的剩女，总会结伴来到“深夜食堂”，点三碗不同味道的茶泡饭，聊八卦和人生。01-30
美食秋冬季节，皮肤易缺水干燥，如何防冻防裂、保护皮肤呢?其实，我们生活中有许多小窍门，巧用食物防冻防裂又护肤。01-30
美食为了生存，我们每天都会吃适当的食物，但随着生活水平的不断提高，越来越多的人更在意自己吃的是否健康，是否营养。01-30
美食将料酒，酱油，白醋，白糖加五汤匙水调成糖醋汁 糖醋荷包蛋的版权归作者所有。01-29
美食如今，咸菜佐粥已成为许多人的早餐形式，菜市场卖的小咸菜品种繁多、琳琅满目，让人看得眼花缭乱。在重庆。01-29
美食食欲不好时，很多人就喜欢用酱油泡饭、菜汤泡饭、茶泡饭。但是，事实上，汤泡饭并不健康，长期吃会导致消化机能减退。01-29
美食豆腐算是最家常的食材之一，但是大家都知道炒豆腐很容易把豆腐炒碎，小编给大家介绍个炒豆腐不碎的方法。01-29
美食你以为浪费食物真的是字面意思上的丢弃食物吗？错！你还在浪费食物的营养，这12个妙招一定要知道！01-29
美食你造吗？身边很多食物不仅仅提供营养和能量，有些还有着神奇的“治疗功能”，只要挑对吃，解决健康小问题完全不在话下。01-29
健康虽然牛奶可以在任何时间喝，但是如果选择下面推荐的四个“黄金时间”，营养吸收效果会更好。01-30
健康美国一项研究显示，咖喱中含有的姜黄素能提高近三成记忆力，同时有助缓解抑郁。01-30
健康饮食防便秘，主要是通过增加膳食纤维摄入量和保证水分摄入充足，以增加粪便体积、软化粪便，进而促进排便。01-30
健康冬季来临，不仅气温开始下降，人体感觉冰冷，包括头颈部、膝关节、腰部、四肢等。01-30
健康据了解，绿茶中富含的儿茶素等多酚类化合物，非常有益于身体健康。01-29
健康老年人需要根据自身情况选择适宜的水质和水温，才能达到泡温泉的目的，且不会产生不良反应。01-29
健康温性食物有助于体内阳气升发，可提高人体的耐寒能力。但补的同时别忘了，中医还有“冬吃萝卜夏吃姜”的说法。01-29
健康除了睡眠有很多学问外，起床也是很关键的，特别是某些人群，如果不注意有可能引发很多疾病。01-29
健康一个一岁多的宝宝反复咳嗽，病因竟是半年前卡在支气管里的一小块鸡骨头！01-28
健康2018年第3周，中国南、北方省份流感活动仍均处于冬季流行高峰水平，但北方省份已经连续两周下降，南方省份却依然处于上升趋势。01-28
健康有报道指出，我国大概100人中有6人便秘，而在老年人中比例更高，几乎有近半老年人受过这种“折磨”。01-28
健康研究表明，自认为有口臭的人仅占 27%，而口臭人群所占比例约为22%~50%。01-28
教育教育部日前表示，将探索建立“负面清单”制度和联合监管机制，促进校外教育培训机构规范有序发展。01-30
教育筹建以来，现代农学院在队伍建设、教学科研、社会服务等方面取得了较大进展，为“去筹”奠定了坚实基础。01-30
教育最近两天，这道数学考试题成为南充众多微信朋友圈的新晋“网红”，网友纷纷表示题目“让人脑洞大开”，不知如何作答。01-30
教育他是国家天文台空间科学部首席科学家和X射线成像实验室主任，热衷在网络上用科学的视角回应网友的各类问题。01-30
教育每次站在聚光灯下，刘恒都会向在场的人分享一句话：“创业永远都没有尽头，只要坚持下来，总会有自己的风景！”01-30
教育新浪暂时下线了问题突出的热搜榜、热门话题榜、微博问答功能、热门微博榜明星和情感版块、广场头条栏目情感版块，整改为期一周。01-30
教育中国和英国教育界代表26日晚在中国驻英国大使馆教育处庆祝第四轮中英数学教师交流项目取得圆满成功。01-29
教育通知指出，高校依法享有并自主行使职务科技成果使用权、处置权和收益权；通知强调，要完善奖励分配政策。01-29
教育根据第40次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2017年6月，我国青少年网民（19岁以下）近1.7亿，约占全国网民的22.5%。01-29
教育“由于学前教育的缺失，入学前汉语水平较低或基本不会汉语，使这些孩子入学后很难跟上学习进度。”01-29
教育90后女学者刘明侦继入选2015年最年轻“国家青年千人计划”之后，再次踏上新起点，被任命为电子科技大学材料与能源学院副院长。01-29
教育景海鹏说出2016年10月16日出征时的那番话：“虽然这项工作充满了挑战和风险，乃至危险，但我喜欢、热爱甚至享受自己的工作。”01-29
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产简单的绿色会让不起眼的小角落都活起来，屏蔽外界的纷扰，尽享家中原生态的绿意人生——优雅素朴抗疲劳。01-30
房产飘窗处也设计了不少可供收纳的格子和抽屉，既可放日用物又可放些书本，闲暇时在飘窗上饮茶看书，与伴侣聊聊天谈谈心，想想都觉得甜蜜。01-29
房产木制元素总是给人带来贴近自然的安心，在卧室里添加木质元素，让睡眠空间清雅而气爽。01-29
房产房间里的书柜带来了更为充足的收纳空间，窗帘选择了粉色格子布的款式，显出淡雅的田园味道，同时也显得格外有少女情怀。01-26
房产居尚中国艺术软装有限公司主办，欧工国际软装协办的中国软装4.0时代峰会暨欧工软装供应链模式4.0版本发布会在西安皇冠假日成功举办。01-26
房产房间里的书柜带来了更为充足的收纳空间，窗帘选择了粉色格子布的款式，显出淡雅的田园味道，同时也显得格外有少女情怀。01-25
房产中国文化的源远流长可谓之取之不尽，用之不竭，这款大户型的装修案例以江南的水墨之美作为装修理念，将文化底蕴融于生活，将古典文化嵌入现代生活。01-24
房产次卧空间相对较小，设计上仍以简约为主，用木板打造电视墙，与客厅中的电视背景墙如出一辙。01-23
房产窗边是一把造型独特的椅子，柔软的毛皮靠垫显得十分舒适温暖，一个不起眼的角落成了主人度过闲暇时光的休闲区。01-22
房产40平的小户型里也要五脏俱全才能让生活舒心，在常人眼里这是难以达到的奢求，但在设计师身上是种美好的挑战。01-21
房产客厅的另一头是餐厅，靠着进门处，原色实木的餐桌和餐椅，伴随着中式家具的自然古朴，还原最真实最纯真的质朴。01-21
房产用抬高的设计做出开放式的功能分区，在拐角的小角落做出墙柜，不因空间的充足而轻视空间的利用反而让这里更加值得玩味更加充实。01-19
汽车此次融资完成后，小鹏汽车将推动G3 车型今年的上市和交付的速度，同时还将帮助其实现后续市场和服务的构建等。01-30
汽车动力方面，新车搭载1.5T涡轮增压发动机，最大功率125千瓦，峰值扭矩285牛米，与之匹配的是7速湿式双离合变速箱。01-30
汽车安徽省合肥市科技局曾在2015年向合肥市法制办递交了相关立法建议，希望能在原有基础上增加“禁止燃油机动车非法占用公共充电车位”这一项。01-30
汽车而欧洲轿车市场举步维艰，大众还需依赖全球市场，尤其是电动汽车蓬勃发展的中国市场。01-29
汽车有关新款圣达菲其他信息难以得知，但是现代做出承诺：新款SUV将拥有汽车行业里第一个后排座乘客预警系统。01-29
汽车外媒在密歇根州安阿伯市拍摄到福特福克斯原型车，该地距离福特迪尔伯恩市总部和工程中心以西40英里(约合64千米)。01-29
汽车本田和日产汽车公司销量均取得了两位数的增长，增长速度超越在美表现，预示着中国开始取代美国成为日本汽车企业最重要的市场。01-28
汽车全年累计销量为202.69万辆，同比下降17.4%，这是MPV市场有史以来最严重的一次销量下滑，与年初预测的两位数增长差距颇大。01-26
汽车推进二手车信息和信用体系建设，规范二手车交易秩序，促进二手车市场潜力进一步释放。01-26
汽车该车型目前正在意大利Aprilia赛道进行路试，或在其正式发布之前对驾驶性能做出微调，全新旗舰车型采用7系列车技术，定位为双门轿跑车。01-26
汽车与2017年4月份在上海车展首次亮相的C-Aircross概念车相似，二者都有着个性化的配置和丰富的色彩搭配。01-25
汽车沃尔沃汽车集团旗下的高性能汽车品牌Polestar(北极星)于2017年10月发布了首款概念车Polestar 1，并正式宣布从沃尔沃独立。01-25