【两会专题报道】坚定文化自信 推动陕西文化繁荣兴盛

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 陈刚）文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。作为文化资源富集的陕西，如何在追赶超越的征程中进一步坚定文化自信，实现文化资源创造性转化和创新性发展，满足新时代群众文化生活需求、促进文化的繁荣发展。围绕今年政府工作报告提出的目标措施，与会代表和委员认真讨论，积极建言献策。

随着一声板胡拉响，质朴苍凉、粗犷浑厚的华阴老腔在西安市北院门高家大院唱响，吸引了来自全国各地的游客。

云南游客：“在保存完好的、古色古香的高家大院里面，感受到陕西传统的民间艺术，感觉到非常新颖！”

把有着两千年历史的老腔搬到有着四百年历史的关中民居，这是高家大院在保护和开发中的创新实践。通过植入老腔、碗碗腔、皮影等陕西独有的传统文化元素，昔日破败不堪、无人问津的高家大院，文化内涵显得更加丰富，每年吸引中外游客百万人以上。

省政协委员、西安市美术家协会主席杨霜林：“我们要继承和发扬中国传统民居和民俗、家文化的故事，家文化就是中国传统文化的一个组成部分，也就像总书记现在讲的，坚定文化自信，讲好我们自己的故事。”

将传统优势文化资源赋予现代价值内涵，使得古老的高家大院重新焕发出了新的生机，成为陕西省传统文化传承与转化的一个范例。2017年，陕西省结合历史脉络、民俗风貌、现代旅游等元素，以“组合拳”的方式推动一批重大文化项目建设实施。两汉三国文化景区、文安驿文化产业园区等32个重大文化项目完成投资150亿元。通过第四届丝绸之路国际艺术节、第八届陕西省艺术节、“国风·秦韵”民族音乐会等平台，把陕西的老故事讲新、新故事讲活，彰显了陕西省历史与现代交相辉映、传统与时尚完美融合的陕西新形象。

省人大代表、省社科院经济研究所所长裴成荣：“陕西省在促进文化与旅游、文化与科技、文化与金融的深度融合方面，实现了全方位的上台阶，推动了文化产业不断规模化、品牌化、市场化快速发展。”

在文化产业大发展的同时，陕西省不断加快现代公共文化服务体系建设，让文化惠及普通百姓。2017年，全省建成标准化基层综合性文化服务中心8900个，购买惠民演出服务15000场，让三秦父老共享文化发展成果。

省人大代表、旬阳县蜀河镇蜀河社区主任助理海朋菊：“老百姓的文化生活丰富了，尤其是我们陕西文化演出更加丰富多彩，好作品让大家目不暇接。”

省政协委员、陕西省作家协会副主席阎延安：“这些文艺家对时代、对现实非常敏感，能够在文艺创作中有一种使命感、责任感，作品的价值取向贴近生活、贴近人民、贴近时代。”

唱响时代主旋律，用文化自信激发全省人民追赶超越精气神。今年的政府工作报告指出，坚定文化自信，完善基本公共文化服务体系，加强社会主义精神文明建设，推进历史文化遗产保护，传承红色基因，讲好陕西故事，加快彰显华夏文明的历史文化基地。对此，参加省两会的代表和委员们有着强烈感受。

省人大代表、延安市宝塔区人民政府区长杜鹏：“把人民群众对美好生活的向往，当成我们终生奋斗的目标，用我们的实践去铸造、去凝练我们陕西省的这种红色基因，铸就我们的红色力量，坚定我们的文化自信，传承好我们的文化遗产。”

事实上，在布局文化自信的这篇大文章上，陕西有着得天独厚的文化“富矿”。今年的政府工作报告指出：2018年，推进文化旅游资源整合、项目结合、产业融合，加快全域旅游示范省建设，打造一批特色鲜明的文化旅游景区、文化产业基地和标志性文化基础设施。围绕培育文化市场和文化龙头企业，增加优质文化产品和服务供给，发展特色民宿、体育健身、康体养生等业态，壮大网络娱乐、数字出版、文化创业等产业。

省政协委员、艾特文化创意产业股份有限公司董事长李俞兵：“我觉得一定要采取文化+金融的模式，说白了就是融智+融资的模式，这样的话，我们融合了智力，再加上融合了资金，才能把陕西的文化产业做大做强。”

省政协委员、西安美术学院院长郭线庐：“我们很多项目等到最后完成的时候，才发现少了公共文化服务这样的内容，这就说明前期在科学的决定和科学的定位这上面，应该加强我们这方面工作的提升和早期的预见性。”

省人大代表、紫阳县人民政府县长陈莲： “下一步我们将进一步加快、深入地挖掘我们的汉水文化、茶文化、民歌文化，加快建设我们以会馆小镇、硒陶文创产业园，我们的茶博馆、硒陶博物馆这些重大文化产业项目，在文化自信中，进一步促进茶文旅的深度融合，来推进我们全县经济社会的快速发展。”

坚定文化自信，最根本的还是要推动社会主义文化繁荣发展。对于如何发展繁荣陕西文化事业，政府工作报告明确指出：2018年，扎实做好文物、广电、出版工作，持续推进省图书馆新馆、省群众文化艺术中心等重大文化工程建设，加强文化活动室、书香三秦、农家书屋、社区博物馆建设。以“百人计划”为抓手培育一批德艺双馨的文艺人才，推出一批文化精品力作。建立陕西省传统文化产品工艺振兴目录，加强“国风·秦韵”文化品牌建设，提升丝绸之路国际艺术节等品牌影响力。这些目标举措不仅为坚定文化自信贡献陕西精彩，也为铸就新一年的辉煌种下了崭新梦想。

省人大代表、西安秦腔剧院易俗社社长惠敏莉：“作为一名传统文化的坚守者，我们担负的是历史赋予我们这一代人的神圣使命，唱好中国声音，讲好中国故事，弘扬陕西文化。”

省政协委员、省电影家协会主席西北大学教授张阿利：“陕西要把历史的、红色的和现代的文化资源整合在一起，将这些文化资源通过我们的文艺作品，传达给世界，传播到全国，让更多的人了解我们的陕西。同时，也增强我们陕西人的自信心和文化感召力，使得我们的陕西能够变我们的文化为我们的文化产业，变我们的文化为我们的文化事业，提升我们整个陕西的社会的进步，也提高我们老百姓的获得感，使得我们陕西整个的政治经济文化能得到一个全面的提升和发展。”

没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族伟大复兴。回首过去，陕西文化步步生花，走出一幕又一幕精彩。相信在新的一年，随着更多文化政策和项目的实施，我们的文化自信底气将更足，将为全省奋力追赶超越注入强大的精神动力，谱写出更加辉煌的篇章。

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编辑： 辛超