陕西发布2017年健康扶贫工作八大亮点

西部网讯（记者 彭芬）2017年以来，陕西认真贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚的一系列重要指示精神，紧紧围绕全省追赶超越的工作大局，以健康扶贫统领卫生计生工作，坚持健康扶贫一手抓精准施治斩病根、降低因病致贫存量，一手抓疾病预防控制断病源、控制因病致贫增量的工作思路，着力打造八大工作亮点。

构建“四重保障” 贫困群众就医负担大幅减轻

对贫困人口实行“一降两提三免四保障”的医保倾斜政策，“一降”（大病保险起付线降至3000元）；“两提”（各级住院报销比例提高10个百分点，门诊特殊慢病年度报销额度提高20%）；“三免”（免除门诊一般诊疗费、乡镇卫生院起付线、县域内定点医院住院押金）；“四保障”（建立了新农合、大病保险、民政医疗救助和补充医疗保障“四重”保障体系）。县和省市级定点医院非合规费用分别限定在5%和8%以内，超出部分由医院负担。据统计，截止12月底全省共救治贫困人口患者36.68万人，新农合报销14.31亿元，大病保险报销1.21亿元，民政医疗救助2.05亿元，政府兜底1.69亿元。

实施分类救治 让贫困群众看得好病

一是实施大病集中救治。以县为单位，对罹患先天性心脏病、食管癌等11种大病的5772名贫困患者，建立救治台账，实行动态跟踪销号管理，基本做到大病不出县，已集中救治5680人，占98.41%。实施“光明扶贫工程”，对2560名贫困白内障患者进行救治。二是实施慢病管理。组织医师团队及基层人员对贫困家庭实行慢病签约服务，已签约服务管理36.46万人，签约服务率达到100%。规范管理高血压73973人、2型糖尿病14688人、重症精神障碍21094人、结核病2365人，规范管理率分别达到99.47%、99.07% 、99.37%和98.54%。三是完善重病医疗保障。健全重病医疗保障机制，58个县建立了健康扶贫扶助基金，38个县建立了补充医疗保险，动员慈善机构、企业、志愿者等社会力量参与救助，共筹资5.02亿元，2.75万名重病患者享受了报销救助。从2018年起，全省将按年人均70元筹资标准建立全省统一的补充医疗保障制度，与新农合并轨运行，不断健全兜底保障长效机制。

实行“一站式”即时结算服务 方便群众就医报销

实行贫困人口县域内住院先诊疗后付费。与民政、财政、人社、保监、电信等部门通力合作，于2017年7月底实现了新农合、大病保险、民政医疗救助“一站式”即时结算服务，变被动等待为主动服务、变多头管理为一家主导、变多次跑路为一次办结。全省建成县、镇级“一站式”服务窗口389个和1419个，实现了贫困户就医报销“一条龙”服务、“一张单据”结算，极大方便了群众。

“八大行动”扎实推进 群众健康素养显著提升

一是深化健康知识普及和健康促进。推动健康教育和健康促进进机关、进学校、进社区、进企业、进村入户, 提高群众健康知识素养。二是深化传染病和地方病综合防控。将重点传染病专病专防由6种扩大到10种。全省传染病疫情总体平稳，发病率低于全国平均水平。三是深化公共卫生和妇幼保健项目实施。投资2750万元，支持29个贫困县建设县级危重孕产妇和新生儿救治中心，宫颈癌、乳腺癌筛查50.3万人，贫困地区儿童营养改善项目使84.4万人受益，孕产妇和0-6岁儿童健康管理率达到95%以上。省财政筹资2643万元重点解决全省1069个贫困村空白村卫生室建设。为中心乡镇卫生院配置医疗设备1200余台。投资3670万元，为基层医疗机构建中医馆213个，特色中医专科20个。四是开展爱国卫生运动和全民健身行动。推进农村环境卫生整洁行动，使农村生活垃圾收集、转运和处理率达到90%。全省累计创建10个国家卫生城市、58个国家卫生县城。开展“厕所革命”，农村卫生厕所建设完成国家任务，普及率达到57.64%。

医疗卫生帮扶体系全面建成 优质资源有效下沉

一是医院对口帮扶。由86所三级医院组派119支医疗团队，帮扶110家贫困县县级医院；218家二级医院帮扶1634个乡镇卫生院；由乡镇卫生院帮扶村卫生室，全省贫困人口县域内就诊率达到90%以上。二是医联体帮扶。组建医疗集团65个，医共体112个，医疗协作网3个，专科联盟21个，涵盖基层医疗机构1600余家。三是服务保障帮扶。为基层定向招聘医学类本科生2520人，培训医务人员3000余人次。四是精准结对帮扶。动员基层医务人员、公卫计生专干与贫困人口建立结对帮扶关系，落实健康管理和精准帮扶。

宣传教育扎实深入 政策知晓率和满意度大幅提升

加大报纸、广播电视等主流媒体宣传，建立全省微信群、QQ群，在网站、《陕西大卫生》、12320热线开辟专栏专刊，印发160余万份健康明白卡，组织20多家中省新闻媒体开展集中报道，组织签约医生团队、公卫、计生专干和“四支力量”进村入户，一对一、面对面宣讲政策，逐步形成了全面引导、全媒体参与、全系统发力、全员覆盖的“四全”宣传模式，健康扶贫政策知晓率达到96%、满意度达到97%。

因病致贫识别精准 信息管理规范

配合扶贫部门做好数据清洗，制定了因病致贫户识别标准，实行了“四步筛查法”（制定标准、体检甄别、比对核查、评估分类），逐户、逐人、逐病比对核查，精准识别了因病致贫户。开发了全省健康扶贫动态管理系统，建立了全省健康扶贫数据库，实现了与省脱贫攻坚大数据平台和国家健康扶贫信息系统等相关信息系统的互联互通，共享共用。到2017年底，全省有因病致贫返贫户26.14万户、78.46万人，占全省贫困户总数的35.93%。

加大深度贫困地区倾斜支持 建立健全工作长效机制

投资1.6亿元，安排深度贫困县县医院、中医院新建项目9个。安排28家省市医疗和公共卫生计生机构，对11个深度贫困县的中医院、妇保院、公共卫生计生机构对口帮扶全覆盖。大力关怀特殊群体，全面落实计划生育家庭各项奖励优惠政策，2017年度享受奖励扶助26.18万人，发放奖扶金3.14亿元，享受特别扶助1.85万人，发放特扶金1.47亿元。绘制《健康扶贫攻坚作战图》《实施疾病预防控制八大行动路线图》《医疗卫生帮扶体系全景图》，明晰思路目标和重点任务。将30项重点任务分解落实到委领导和责任处室，明确工作要求和完成时限。实行委领导、处室“联市包县抓村包贫困户”制度。委直属单位划片包干，每个单位明确3-6个责任县区，采取不打招呼、进村入户的方式，开展第三方巡查评估，并将督导和巡查评估结果反馈基层。

编辑： 高政超