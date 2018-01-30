2018年陕西自考时间确定 上半年考试3月5日起网报

西部网讯（记者 彭芬）记者从陕西省招办获悉，2018年陕西自学考试时间已经确定，上半年考试时间为4月14日至15日，下半年考试时间为10月20日至21日。
据悉，中华人民共和国公民，不受性别、年龄、民族、种族和已受教育程度的限制，均可报名参加考试。
上半年考试报名时间为3月5日8∶00—14日18∶00，下半年考试报名时间为9月5日8∶00—14日18∶00。考生须登录陕西考试招生官方网站，进入“陕西省高等教育自学考试服务平台考生登录入口”或“陕西省高等教育自学考试网上报名登录入口”，在规定时间完成报名和缴费。报考费每科26元，全部通过网上银行缴纳。
首次报考考生应于当次考试报名开始后5日内进行网上注册和照相、信息采集、信息确认。网上注册成功后系统将生成考生预报名号，考生凭预报名号和身份证到市（区）考试机构指定地点照相和采集身份证信息，并进行信息确认。信息确认后系统生成考生准考证号。考生使用准考证号登录网上报名系统（密码即注册时设定的密码），按流程提示完成报名。《准考证》由各市（区）考试机构制发，考生在规定时间内领取。
在籍考生报考不需注册和照相，使用准考证号登录报名系统（初始密码为身份证号），按流程提示完成报名。省内跨市（区）报考的考生，不需重新注册，但报名后必须到当次报考的市（区）考试中心重新办理《准考证》。
编辑： 高政超
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