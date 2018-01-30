莲湖区一游戏厅聚众赌博 8人被公安局行政拘留

西部网讯 2018年1月22日至1月28日，西部网“民生热线”栏目收到陕西省各级党政相关部门回复网友的87条答复。其中网友反映的“莲湖区梨园路豪岛动漫聚众赌博”“秦疆驾校教练收取学费不安排考试”“918路公交车司机没按规定到站停车”等问题，有了明确结果。
莲湖区梨园路豪岛动漫聚众赌博
莲湖区公安局：8人被行政拘留
【网友留言】近期，网友“反赌人士”反映，莲湖区梨园路和生国际对面豪岛动漫游戏厅，明目张胆利用游戏厅聚众赌博。请求领导暗访调查，给西安市民一个安居乐业的生活环境。
随后，“民生热线”栏目组将网友的情况反映给了莲湖区人民政府。
【部门回复】2018年1月23日，西安市公安局莲湖分局给予回复：
经审查，郝某某等4人对其赌博行为，章某某等4人对其为赌博提供条件均供认不讳，现该8人已被我局行政拘留，“西安豪岛电子娱乐有限公司”被我局责令停业整顿三个月。
秦疆驾校教练收取学费不安排考试
西安市交通局：退还网友学费1920元
【网友留言】2018年1月9日，网友“呼先生”反映，我于2017年9月12日在秦疆驾校张教练处缴纳了2000元学车费用，因为教练的不负责，一直不给预约考试。驾校收费后不安排考试也不退费，总校分校推卸责任，请有关部门帮助解决。
2018年1月12日，“民生热线”栏目组将网友的情况反映给了西安市交通运输局。
【部门回复】2018年1月22日，西安市交通运输局给予回复：
经我局工作人员调查，该投诉内容基本属实，我局工作人员于2018年1月16日联系鹏程驾校（原秦疆驾校）校长，鹏程驾校称张某某非本校工作人员，但以该校名义招生，且未将学员学费交予驾校。经驾校协调处理，张某某退还网友1920元学费。同时鹏程驾校负责人告诫张某某，以后再出现此类以该驾校名义招生的问题，将会同学员向公安机关报案。
编辑： 辛超
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