两会新闻特写：平凡创新 始于你我

省人大代表王淑惠（右二）。

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部记者 王守君） 创新驱动发展、创造激发活力。在省“两会”上，讨论起“创新驱动”的话题，不少代表和委员们都深受鼓舞。大家表示，创新不仅局限在经济社会发展的“高精尖”领域，同样可以发生在平凡的岗位生活中，在每个环节上做好一点点，每个层面上创新一点点，形成合力，聚集起来也是大创新。

省人大代表杨宏勃长期从事农资生产领域的工作，前些年，他所在的公司下功夫研发了一种抑制果树茎叶疯狂生长的农药，但农户们并不买单。

省人大代表、陕西麦克罗生物科技有限公司技术开发部经理杨宏勃：“药物喷洒了以后，没有选择性。它不但把需要抑制的抑制了，把不需要抑制的部分也抑制了，这样实际上我们在农药上叫药害。”

发现问题后，杨宏勃和公司里的农业专家们决心一定要破解这一痛点，在大量的试验和论证中，他们突然发现只需转变思路，问题便可迎刃而解。

杨宏勃：“不用喷，我们的办法就是刷，把它刷在树干上，药害这一部分，很大的弊端得到了改进。”

编辑： 王瑜