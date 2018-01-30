京东爱心大巴送爱回家 免费送300名农民工回家过年

京东爱心大巴送爱回家。
京东爱心大巴车上年味浓。
西部网（实习记者 梁筱怡） “我有一年多没回家了，一想到马上返乡能与家人团聚，心里倍儿高兴。”虽然拿着重重的行李，但农民工小刘一个箭步奔上大巴车。
1月30日上午，京东携手陕西省西安汽车站、陕西交运运输集团有限公司，共同打造的“狗年惠更旺·京东爱心大巴送爱回家”公益活动发车仪式在陕西省西安汽车站举行。此次活动京东共设定了发往渭南、商洛、延安等地的数条线路，并招募了近300位乘客，送他们免费回家过年。
在活动现场，返乡人员一到车站，就接到了京东特意为大家准备的早餐、礼包和贺卡，个个脸上都乐开了花，纷纷拿起贺卡和身边的伙伴们合影留念。“谢谢你们，让我今年过年不再为回家操心。”家住渭南的张师傅拖着行李来到车站，接过工作人员送上的新年礼包时，这位在外务工多年的汉子激动得红了脸，紧紧握住工作人员的手连声说道：“感谢，太感谢了！”
记者从活动现场了解到，虽然是免费公益活动，但主办方仍对乘客的安全措施做了充分准备。除了安检门，行李也需经过安检棒检查；每辆车的司机都经过培训并会在到达目的地后通过电话报平安；大巴上配置了GPS路况监控设备；同时京东免费为每位乘客购买了座位险，让大家安心返乡。
“随着西安经济发展，外来务工人员越来越多，但每到春运高峰期，票难买、家难回也让不少人苦不堪言。”据京东的工作人员介绍，根据调研外来务工人员的实际需求，此次京东设定了几条路线，分别发往渭南、商洛、延安等地，希望通过自己的绵薄之力，帮助大家轻松回家，过个好年。
编辑： 王瑜
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