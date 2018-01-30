司机疲劳驾驶5100多箱饮料散落高速，民警救援挽回损失12万。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 夏飞） 今天（1月30日）一辆大货车途经延西高速铜川段时突发事故，车上所拉的价值35万元的饮料散落在高速路上，民警闻讯后赶往现场救援，冒着零下15度的低温，帮助司机挽回财产损失12万元。

今天凌晨4点50分左右，一辆运载着5100多箱加多宝饮料的重型半挂车，在延西高速西安至延安方向铜川段，由于驾驶员操作失误使车上的大部分饮料散落高速，执勤民警迅速赶往现场进行救援。

铜川市高交大队玉华宫执勤点民警杨璟：“发现散落的货物占据了西安至延安方向的四个车道，以及对向的一个车道。散落的饮料由于当时气温较低，在路面形成了大面积的冰层，阻碍了后方正常通行的车辆。驾驶员胡某说，他当时驾驶着车辆行驶至此处时，由于疲劳打盹，导致车辆向左偏离，情急之下又向右猛打方向，导致此次事故的发生。”

幸运的是驾驶员和车辆并无损伤，民警随即在车辆后方设置警戒区，第一时间清理第三车道，保证道路通行。同时冒着零下15度的低温，组织中队全部8名民警一起整理散落货物，最大限度降低驾驶员的财产损失。

铜川市高交大队玉华宫执勤点负责人李东锋：“我们对包装箱完好的货物进行搬运、码放，并对零散的没有破裂的罐体进行挑拣分类、集中安放，并联系救援车辆对货物进行就近转运，同时联系公路养护部门对道路上的垃圾进行清理，并对路面进行除冰作业。”

经过9个小时的紧张救援，现场已经清理完毕。截止记者发稿时，民警成功转运饮料1600多箱，帮助司机挽回损失12万元。民警对司机疲劳驾驶的行为进行了批评教育，随后做进一步处理。

司机疲劳驾驶5100多箱饮料散落高速，民警救援挽回损失12万。

司机疲劳驾驶5100多箱饮料散落高速，民警救援挽回损失12万。