省政协十二届一次会议期间共交提案665件 决定立案608件

今天（1月30日）上午，陕西省政协十二届一次会议举行闭幕大会。
西部网讯（记者 李媛 贺桐） 今天（1月30日）上午举行的陕西省政协十二届一次会议闭幕大会上，通过了《陕西省政协十二届一次会议提案审查委员会关于十二届一次会议提案审查情况的报告》。报告显示，截止2018年1月26日18时，共提交提案665件，提案内容涉及经济、政治、文化、社会、生态文明建设五大领域。
依照《陕西省政协十二届一次会议提案审查细则》，经审查，决定立案608件，占总数的91.4％；未予立案57件。立案的提案中，委员提案505件，占83.1％；集体提案103件，占16.9％，其中省级各民主党派和工商联提案88件、政协专门委员会提案14件、人民团体提案1件。
本次会议提案有以下特点：一是数量保持稳定。在委员人数减少的情况下，提案数量与十一届一次会议基本持平。二是议题十分广泛。内容涉及经济、政治、文化、社会、生态文明建设五大领域，突出稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等重点工作，体现了鲜明的时代特征。三是坚持问题导向。围绕我省经济社会发展中的短板问题提出了一系列建设性意见，充分体现了求真务实精神。四是质量明显提升。多数提案选题准、调研深、情况明、分析透、建议实，整体上展现了“政协智慧”。
这些提案中，围绕经济建设提出231件提案，围绕政治建设提出44件提案，围绕文化建设提出58件提案，围绕社会建设提出211件提案，围绕生态文明建设提出64件提案。
记者了解到，大会闭幕后，立案提案将及时转交相关承办单位办理。未予立案的提案，按以下三种方式处理：作为社情民意信息交有关部门研究；作为住陕全国政协委员提案素材供委员参考；由提案者完善后作为平时提案提交审查。报告统计截止日期以后收到的提案，作为平时提案及时审查，交有关单位办理。
编辑： 王瑜
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