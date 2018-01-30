省政协十一届五次会议共交提案793件 70件优秀提案获表彰

省十二届政协副主席张道宏宣读政协陕西省委员会关于表彰十一届五次会议优秀提案、提案先进承办单位和办理工作先进个人的决定。

省十二届政协副主席李冬玉宣读政协陕西省委员会关于表彰2017年反映社情民意信息先进集体、先进工作者和优秀社情民意信息的决定。

西部网讯（记者 李媛 贺桐） 记者今天（1月30日）从省政协十二届一次会议闭幕会上获悉，省政协十一届五次会议以来，共提交提案793件，经审查立案700件。为总结经验、鼓励先进，此次会上表彰了省民革《关于我省农产品品牌发展的对策及建议》等70件优秀提案、省委办公厅（督查室）等20个先进承办单位和魏增昭等35位办理工作先进个人。

省十二届政协副主席张道宏说，政协委员、政协各参加单位和各专门委员会，围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，紧扣实现追赶超越和落实“五个扎实”要求，精准选题，深入调研，积极通过提案履行协商、监督、议政职能，共提出提案793件，经审查立案700件，分别交由省级有关部门、设区市、中央驻陕单位的79家单位办理。各承办单位加强组织领导、完善工作机制、创新办理形式、注重办理实效，提案办理协商在促进我省经济、政治、文化、社会、生态文明建设方面发挥了显著效能。

为总结经验、鼓励先进，更好地推动提案办理协商工作科学发展，根据政协陕西省委员会《提案工作条例》和《优秀提案、先进承办单位和办理工作先进个人评选表彰办法》有关规定，按照“坚持发扬民主、广泛征求意见，采取双向推荐”的原则，在提案者推荐先进承办单位，承办单位、督办部门推荐优秀提案和办理工作先进个人的基础上，经省政协提案委员会综合评审，报省政协十一届77次主席会议批准，决定对省民革《关于我省农产品品牌发展的对策及建议》等70件优秀提案、省委办公厅（督查室）等20个先进承办单位和魏增昭等35位办理工作先进个人予以表彰。

受表彰的70件优秀提案，选题精准，针对性强，建议具备科学性、可行性，对我省党政科学决策有重要参考价值。受表彰的20个先进承办单位，主要领导重视，办理制度健全，办理程序规范，办理协商成效明显，委员满意度高。受表彰的35位办理工作先进个人，爱岗敬业、尽职尽责，工作严谨、注重沟通，办案态度好、服务质量高。

省十二届政协副主席李冬玉在会上还宣读了政协陕西省委员会关于表彰2017年反映社情民意信息先进集体、先进工作者和优秀社情民意信息的决定。表彰了政协西安市委员会等10个反映社情民意信息工作先进集体、曹飞燕等20名反映社情民意信息先进工作者和《关于实施精准扶贫中存在的问题和建议》等41篇优秀社情民意信息。

编辑： 王瑜