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韩勇：新一届常委会要有新作为树立新形象

时间：2018-01-30 13:20:37  来源：西部网-陕西新闻网  作者：李媛

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韩勇：新一届常委会要有新作为树立新形象

今天（1月30日），省政协十二届一次常委会议在西安召开。省政协主席韩勇主持。

西部网讯（记者 李媛） 今天（1月30日），省政协十二届一次常委会议在西安召开。省政协主席韩勇主持。省政协副主席陈强、祝列克、张道宏、李晓东、李冬玉、杨冠军、王卫华、刘宽忍、王二虎和秘书长闫超英出席。

会议审议通过了政协陕西省第十二届委员会常务委员会关于设置专门委员会的决定，审议通过了政协陕西省第十二届委员会各专门委员会主任、副主任名单。

韩勇指出，新时代要有新作为，新一届常委会要充分发挥常委会和专委会工作职能，进一步做好省政协工作。一要讲政治，始终坚持党的领导，带领广大政协委员持续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神，认真落实中共陕西省委第十三次党代会精神和省委十三届二次全会部署以及这次全会精神，确保政协各项工作沿着正确方向前进。二要懂政协，迅速转变工作角色，尽快适应政协工作需要，按照政协章程和有关制度要求开展工作。三要抓履职，助力陕西追赶超越，各位常委要主动发挥自身优势，充分运用协商、调研、提案、信息等多种形式献计出力。四要强作风，树立政协良好形象，不断加强政协常委和专委会两支队伍建设，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，树立新一届省政协崭新形象。

会前，韩勇主持召开了省政协十二届一次主席会议。

编辑： 王瑜

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