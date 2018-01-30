巴厘岛旅游全面复苏 西安增开两班巴厘岛直飞航班

印尼鹰航西安直飞巴厘岛正班航班首航仪式举行。
即日起印尼鹰航将每周二、周六新开两班西安至巴厘岛直飞航班，不经停、不转机、只要7个半小时便可直达巴厘岛。
西部网讯（记者 鄢山宇） 1月29日晚，印尼鹰航西安直飞巴厘岛正班航班首航仪式在西安咸阳国际机场举行。随着巴厘岛旅游全面复苏，即日起印尼鹰航将每周二、周六新开两班西安至巴厘岛直飞航班，不经停、不转机、只要7个半小时便可直达巴厘岛。
巴厘岛（Bali）位于印度尼西亚中部，是世界著名的旅游胜地。它不仅以水清沙白的自然条件、浓厚的艺术气息和独特的印度教人文景观闻名于世界，还有免签的优惠政策。近年来，国内明星杨幂刘恺威、霍建华林心如、吴奇隆刘诗诗都选择在此举行婚礼，巴厘岛成为婚礼圣地的代名词。2017年受到阿贡火山的影响，中国飞往巴厘岛的航班纷纷停飞。
据印尼鹰航副董事长Mr.SIGIT MUHARTONO介绍，事实上，印尼鹰航自2014起就已服务于西安市场，选用A330-300双通道宽体客机短期包机运营，暑期和寒假执行，每班可容纳旅客360名，七个半小时直达巴厘岛，成为西安市场第一个不经停、不转机前往巴厘岛的航班。
“随着西安市场的日渐成熟，三年的圆满运营基础给了鹰航坚定持久运营于西安市场的决心。1月29日起，本条航线正式转为航空公司正班运营，每周两班，周二、周六定期执行。”Mr.SIGIT MUHARTONO认为，本航线的开通预示着鹰航布局西北、助力巴厘岛旅游全面复苏的决心，同时也将为西部旅客自由行提供更多的选择。目前从西安前往巴厘岛的旅客可通过各大旅游网站购买。
作为印尼的国家航空，自2014年起，印尼鹰航加入了全球第二大航空联盟——天合联盟，与其他20家成员公司一起，运营覆盖177个国家和地区的1,062个目的地的超过17,343个航班。自2015年起，印尼鹰航已连续三年被Skytrax评为五星级航空公司，并连续四年荣膺Skytrax评选的“全球最佳机组”称号。
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