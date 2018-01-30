陕西省政协十二届一次会议闭幕

今天（1月30日）上午，政协陕西省第十二届委员会第一次会议圆满完成各项议程后在西安闭幕。

政协陕西省第十二届委员会第一次会议闭幕，大会由省政协主席韩勇主持。

西部网讯（记者 李媛 贺桐 赵昊） 今天（1月30日）上午，政协陕西省第十二届委员会第一次会议圆满完成各项议程后在西安闭幕。

上午9时，闭幕大会开始。

大会由省政协主席韩勇主持。出席闭幕大会并在主席台前排就坐的有：省政协副主席陈强、祝列克、张道宏、李晓东、李冬玉、杨冠军、王卫华、刘宽忍、王二虎，秘书长闫超英。

出席闭幕大会并在主席台就坐的有：省委书记胡和平，省委副书记、代省长刘国中，全国政协外事委员会副主任马中平，曾担任过正省级领导职务的老同志，省委常委，省人大常委会副主任，省政府副省长以及其他副省级领导同志。

大会还邀请了省委、省级国家机关有关部门和有关方面的主要负责同志列席会议。

大会通过了《政协陕西省第十二届委员会第一次会议关于常务委员会工作报告的决议》、《政协陕西省第十二届委员会第一次会议提案审查委员会关于十二届一次会议提案审查情况的报告》、《政协陕西省第十二届委员会第一次会议政治决议》，表彰了省政协十一届五次会议优秀提案、提案先进承办单位和办理工作先进个人，表彰了2017年反映社情民意信息先进集体、先进工作者和优秀社情民意信息。

韩勇在讲话中说，这次大会在全体委员和与会同志的共同努力下，圆满完成各项议程。全体委员在团结民主、求实鼓劲的氛围中，紧紧围绕落实“五个扎实”要求、推进“五新”战略深入实施，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，提出了许多真知灼见，发挥了人民政协协商民主重要渠道和专门协商机构作用，彰显了社会主义民主政治的生机与活力，展现了新一届省政协委员饱满的政治热情和强烈的责任担当。

韩勇说，2018年，省政协要重点做好以下工作：一是认真学习贯彻习近平关于人民政协工作的新思想新部署新要求；二是聚焦追赶超越和“五个扎实”要求献策出力；三是切实改进和提高调查研究工作水平；四是不断加强委员队伍建设。陕西省政协成立至今的六十三年，正是有历届省政协委员的努力和付出，才能不断续写光辉的发展历程。

韩勇要求，各位委员紧密团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共陕西省委的领导下，不忘初心、牢记使命，同心同德、锐意进取，推动陕西政协事业开创新局面、取得新成绩、再上新台阶，为决胜全面小康、加快富民强省，奋力谱写陕西追赶超越新篇章作出更大的贡献！

上午9时55分，韩勇宣布大会闭幕。

编辑： 钟莹