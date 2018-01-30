29日24条留言有回复 236路公交将增配4部车辆

西部网讯 凤城三路文景观园小区供暖不达标、蓝田县城北佳苑小区门前道路扬尘大、丹凤龙桥地产收2次天然气入户费……昨天（1月29日）西部网民生热线一共收到了来自莲湖区枣园街道办事处、蓝田县人民政府、西安市公共交通总公司等14个党政相关单位的24条反馈回复。

凤城三路文景观园小区供暖不达标 已增加循环泵

2018年1月15日，网友“小杜”反映：凤城三路文景观园小区十二号楼，从2013年入住以来就一直供暖不达标，业主们多次向物业反映无果。今年冬季，有的业主家中只有十三四度，甚至更低。希望相关部门帮助我们解决问题。

经开区网信办回复：经热力公司检查，已对小区低区增加一台循环泵改善供暖温度，并于1月23日下午2:30-3:50期间对十二号楼高层、中层和低层12户业主家中客厅、卧室进行测温，测温结果为：最低温度16.4度，最高温度26.8度，该供暖温度区间符合政府规定，目前十二号楼供暖情况正常。

蓝田县城北佳苑小区门前道路扬尘大 已整改到位

2018年1月22日，网友“李向荣”反映：蓝田县三里镇医院十字至城北佳苑小区路面破损，车辆经过灰尘满天飞。期盼政府能够治理，还老百姓一个良好的生活环境。

蓝田县人民政府回复：接到群众反映后，县政府领导高度重视，立即责令相关单位进行调查处理。截止目前，已经对存在的问题整改落实到位，三里镇政府落实保洁人员清扫路面，并定期对该路段进行复查，确保该路段干净整洁。

建议增加西安236路公交车辆 将增配4辆车

2018年1月21日，网友“天使之缘”反映：现在236路只有28辆车，运行起来车距不稳定，建议236路增加配车至35部左右。根据对236路延点时间段的客流跟踪分析，建议西华门延点时段最后几班固定发车时间做出调整。

西安市公共交通总公司回复：待新一批车辆到位后，公司将为236路增配4部车辆。另外，我司已开始对236路的客流进行实地调研，收集足够的数据后，将针对19:30-21:00及22:00-23:00时段的客流情况进行具体分析，并根据分析结果及时优化行车计划，最大限度满足市民乘车需求。

丹凤龙桥地产收2次天然气入户费 已责令退还费用

2018年1月12日，网友“陈红”反映：龙桥房地产公司开发建设的金山盛景小区在项目1期、2期商品房屋销售合同中，已明确约定天然气管道入户内容，但开发商违规收取天然气入户费，二次收取入户费用2320元。另外，二期业主收房时多交了五千到八千不等的增加面积费用。希望政府部门严查处理。

丹凤县人民政府回复：物价局已第一时间责令开发商和物业公司退还收取的66户业主各2320元的费用。目前，费用已全部退还到位。

因实际施工过程中部分设计变更，存在比原设计面积增大或减小情况，而销售合同中规定的面积是最初设计面积，房屋交付时，开发商与业主均同意以实际面积核算，根据合同约定的单价对业主进行多退少补，因此，不存在违约收费的情况。

旬邑县刘家村水泥路变石子路 已列入整修计划

2018年1月8日，网友“刘家村村民”反映：旬邑县原底乡刘家村约700米的通村公路，经过长期碾压，地表水泥脱落，现如今变成了石子路，行人行路硌脚，老人小孩出行很不方便。多次反映无果，希望相关部门关注解决。

旬邑县张洪镇人民政府回复：经查，该路属于2012年新农办道路硬化项目，铺设水泥路面2.49公里，由于当时无规划排水渠，导致路面长期被水覆盖致使路面损坏，造成群众出行不便等问题。

经镇村两级协调，积极联系县交通局，计划将该路列入明年贫困村道路整修项目，以尽早解决群众出行不便等问题。

如需查阅更多回复请点击→《1月29日有回复：高陵区桑家村道路泥泞 已纳入整治项目》（实习编辑：李佳霖）

编辑： 李佳霖（实习）