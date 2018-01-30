两会声音|政协委员李俞兵：为陕西文化发展尽自己的一份力

政协委员李俞兵：为陕西文化发展尽自己的一份力。
西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部记者 王兵兵） 文化产业被视作发展的“软黄金”，一直从事文创行业的新任省政协委员李俞兵围绕发展陕西文化产业，制订了自己的尽职履责计划。
李俞兵是我省一家文化创意公司的董事长，从事文化产业已经将近30年了。作为新任省政协委员，他说，近年来，我省在坚定文化自信，讲好陕西故事方面做了很多努力，也出台了很多的优惠政策，但是在具体的项目实施中，还需要逐步细化。
李俞兵：“专业的服务的水平还不太高，招商引资的简单复制，导致了很多园区的同质化，没有特色，我个人认为这个文化创意产业门类多样，一定要个性化、专业化给他进行指导服务。”
李俞兵提出，我省应该建设起一些上规模的文化产业聚集区，吸引文化企业入驻，以此来激发文化产业相互竞争的活力。同时，相对于其他产业，文化产业见效慢，但是意义和影响深远，政府应该对从事文化的年轻创业者和中小企业进行更加优惠的帮扶。
李俞兵：“很多年轻人都开始从事文化产业的发展，他们从经验上从资金上都很不足，但是他们都有更好的创意，我们的政府怎么样能让这个点子变成现实，我觉得还是要在机制上多下一些功夫，在扶持上多给他们一些机会。”
作为一名政协委员，李俞兵已经对自己未来五年的履职做好了计划，在不断挖掘我省传统工艺的同时，还要让非物质文化遗产走出博物馆，焕发出新的生机。
李俞兵：“我们下一步，想把陕西所有的非遗文化整合起来，然后串成一条线，我们要挖掘陕西工艺，把这些传承的手艺人全部找出来，给他们一个“家”，让这些老的艺术，通过我们的包装，给他们穿上洋装，让他们走向世界。”
编辑： 王瑜
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