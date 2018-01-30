省人大代表郭青

西部网讯（记者 毛明博）有统计显示，同样的快递从省外分别发往安康和西安，每件货到安康的成本比西安至少要贵1元钱。受交通条件影响，安康的收货人不得不为多出的物流费用买单。1月26日，安康代表团审议省十三届人大一次会议政府工作报告时，与会代表为优化交通基础，力促高铁尽早开建，提升安康在秦巴地区交通枢纽地位，助力脱贫攻坚纷纷建言。

改善交通基础开建西康高铁 助力脱贫攻坚

“今年安康将有403个贫困村和18万贫困人口脱贫退出、镇坪县脱贫摘帽，任务艰巨，形势严峻”。省人大代表赵俊民说，目前安康已确定通过发展‘三个经济’把安康打造成陕西向南开放的新门户和大枢纽；此外，省“十三五”规划也提出市市通高铁目标，省十三次党代会对安康的定位是休闲养生的秦巴明珠城市，建议“尽早开工建设西康高铁，优化交通基础，这有利于实现省上定下的这两大目标。”

“今后，我们将通过提升蔬菜品质、加快物流速度，让安康优质蔬菜进入西安市民的菜篮子。”省人大代表刘瑞红说，近年来通过“党建＋合作社”带动百余户贫困户脱贫，蔬菜产量和规模日益壮大，“因此期盼着优化包括高铁在内的交通基础设施，吸引更多客商到安康投资农业，除将安康优质的蔬菜推向全国外，带动更多群众脱贫增收致富。”

“政府工作报告提出：要推动川陕革命老区振兴发展、推动县域经济扩规模，优结构，上水平。”来自宁陕县江口镇的省人大代表杨恩宏说，建议省上对回族镇重点给予倾斜支持，尽早开建商洛丹凤经安康宁陕至汉中佛坪高速公路，使沪陕、福银、包茂、京昆4条高速路互连互通，促进陕南三市脱贫攻坚和协同发展。

改善交通基础建设 实现安康发展“三个经济”

“9.6米货车从江苏昆山运轮胎到西安，公路物流费用是4800元，但再从西安到安康，即便给物流公司9600元也无人接单。货运公司不接单是怕‘跑空单’。”为此，省人大代表陈芳建议，省上在交通方面应给予安康更多扶持，“以节约企业物流成本，促进经济发展。”

省人大代表范传斌说，因机场未通航，高铁未通，导致对外交通不够快捷，物流成本高、耗时长严重制约了安康城东新区和五里工业园区等招商引资和工业发展，“建议省上尽快开工建设西康高铁，以改善安康对外开放的大环境”。

安康地处关天、成渝、汉江三大经济圈几何中心，既是全国第13大铁路货运编组中心，也是陕西省一级物流节点，通过安康可连接西安、武汉、成都、重庆等特大城市。

“高铁对安康发展至关重要”。省人大代表郭青说，政府工作报告中指出：大力发展枢纽经济、门户经济、建议省上支持安康大力发展枢纽经济，积极创造条件尽快开工建设西康高铁，支持安康依托即将通航的安康富强机场建设临空经济区，以切实解决西安至安康可达性，促进各种要素加速向安康聚集。“通过优化改善交通，让更多资源投入安康，为发展枢纽经济和助力脱贫攻坚发挥作用