两会访谈|放管服改革让企业得到哪些实惠 还有哪些“硬骨头”要啃

省人大代表、西安市发改委主任、西安市服务业改革办主任、西安市创改办主任陈长春，省政协委员、蒜泥科技有限公司董事长、西安创业大街管理有限公司董事长杨少毅接受采访。

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部记者 贾晗）陕西省代省长刘国中在今年的《政府工作报告》中指出，过去的五年，是创新创造活力竞相迸发的五年。放管服、商事制度等领域改革成效显著，陕西正在以更加开放自信的姿态走向世界。2018年，我们将在全省实施“营商环境提升年”活动，加快构筑改革开放新高地。我省的放管服改革让企业得到了哪些实惠？改革进入深水区，还有哪些“硬骨头”要啃？如何营造良好的营商环境更好服务于各类市场主体？

主持人：今天做客陕西广播电视台融媒体访谈室的嘉宾有两位，他们分别是：省人大代表、西安市发改委主任、西安市服务业改革办主任、西安市创改办主任 陈长春，省政协委员、蒜泥科技有限公司董事长、西安创业大街管理有限公司董事长杨少毅。

主持人：欢迎两位！节目一开始，我们首先想请两位谈谈对今年的政府工作报告的看法。

陈长春：总体感觉这个报告站位高，立意远，通篇体现了19大精神以及习总书记来陕视察追赶超越和五个扎实的要求。那么对去年工作总结的六个方面，无论是稳增长、促改革、育动能、建高地、保环境、惠民生，这六方面都取得了令人瞩目的成绩，那么对今年的工作八方面的安排，也是实事求是，是思路清，目标明，便于我们基层来抓落实。

杨少毅：今年的政府工作报告相信让我们每一位科技创新人士都是为之鼓舞和令人振奋的。整个报告是用了大量的篇幅去介绍科技创新以及供给侧结构性改革，然后其中六项工作回顾中有三项都是和科技创新改革有关的，并且内容十分的充实，我是作为一名新晋的政协委员是深刻的感受到了我省政府工作的务实，以及追赶超越的决心。

主持人：《政府工作报告》用了翔实的数字来回顾过去一年的成绩，其中包括：新登记市场主体增长43%，全年招商引资7909亿元，实际利用外资58.9亿美元，分别增长26.9%和17.6%，进出口总额增长37.4%，其中出口增长58.8%，增速位居全国第二位，西部第一位。陈代表，你觉得这样的一份成绩单得益于什么？放管服改革在其中起到了什么样的作用？

陈代表：报告里面提出这组数字，应该说是非常亮丽，当然我认为首先得益于中央对陕西工作的正确领导和指导，得益于全省人民干部群众的努力拼搏，在这其中我认为放管服改革也起着至关重要的作用。因为随着放管服的推进，应当说我们的投资环境，为企业的服务环境在不断优化，而这个优化的结果直接从我们从经济发展的各项数字能够得到体现。报告中提到了我们新登记的市场主体增长43%，从西安的实践更能说明这个问题，西安去年应当说我们推荐了一系列放管服的改革工作，那么大家都知道，放主要是体现在了简政放权，我们相继分几批取消了一大批的审批的事项。同时，我们推行了四张清单一张网，把政府的责任清单和权力清单都进行了明晰，我们马上就会公布，我们西安市的政府项目投资的负面清单，政府已经过会了，责任清单也已经明确了。为此也已经跟进了一系列的服务手段，比如说，所有的审批事项都要进入政务大厅，那么这主要体现在放上。在放的同时，实际上我们也在积极推进商事制度改革，就商事制度改革本身我们现在工商局去年仅就多证合一，一照一码，我们就发放了15万户的新的证照。

从西安去年的工商企业登记数来说，也实现了历史性突破。这个数字也能印证放管服带来的直接变化，去年我们在11月30号就实现了市场主体突破百万户。那么去年全年我们新增了28.32万户的市场主体，是16年的两倍，也就是说完成了百分之百的增幅，我们全省是完成了43%。那么这个就从一个侧面折射出随着我们环境的优化，特别是放管服改革带来的服务的优化，使得投资客商，包括像少毅这样的创业者认识到了西安未来的潜力，愿意到西安来发展。

你像从优化服务角度来说，我们在全市推进的这个最多跑一次，那么也是我们行政效能革命的一个重要抓手了。最多跑一次截至去年年底，我们全市市级和区县以及共推出了13675项最多跑一次事项，这个全市已经实现了所有的事项覆盖率达到77%。那么55%的最多跑一次，可以叫马上办，那就是当天就办了。需要一定程序办理的，我们现在也通过比如说前期的加大电子化的服务，投资者或者说群众可以通过网上来提交。那么需要提供纸质东西的。那么在政务中心一次受理之后不需要再跑了，最终结果可以通过快递的方式邮递到群众和企业的手里，所以我想这个成绩单有方方面面的因素，但是放管服应该说在其中起到了很重要的作用。

主持人：杨委员是一位85后的创业者，他曾是一名西安的大学生，现在是一家科技创新企业的总裁，还创立了一家搭建西安的创业圈子和创业环境、为本土创业者服务的公司——西安创业大街管理有限公司，下面我们请杨委员，请结合您自身和身边创业者的经历，谈谈您对陕西营商环境的评价？

杨少毅：关于整个陕西营商环境这块，在2017年，我最大的感受其实是便利化，因为我们自己的创业空间里面有数千名的创业者，然后有大量的和工商相关这些政府体系接触的机会和需求。从2014年开始我就能真正的逐渐地感受到在整个的商事制度改革下的效率的提升，包括2014年2015年开始的三证合一，五证合一到包括2017年开始的最多跑一次，上门服务等等。我们真正是大大地感受到了降低了企业的开办的难度。特别是在上门服务这一块。我们在西安创业大街里面，我们的经开工商局就有这样的一个注册科的办事点，然后创业者他不需要所有的事情都会去综合事务中心去办，是在这样的一个办事点就能完成它的一个企业的开办，大大地减少了企业的一个开办的难度，然后呢，也增强了整个创业企业在创业过程中的信心，以及对于政府这样一个支持的一个助力的感受。

主持人：那假如说，让您给咱们陕西的这个放管服改革打个分，你会打多少分？为什么呢？

杨少毅：如果是打100的份的话，我打90份，这10分我是有个什么样的希望呢？这10分我希望和建议能继续和进一步的提高信息化和自动化的水平，这里面很多东西就像刚才陈主任所说的，它并不需要去办事大厅去办理，通过网上微信或支付宝等信息化手段去完善，而且另外一方面我也能感受到通过这种方式也能降低我们政府的工作人员的压力，因为我们经常和工商体系打交道，其实公务员真的是非常的辛苦，我觉得通过这种智能化和信息化的手段能够把两边的压力都降低，提高效率。

主持人：陈代表，听了刚才杨委员的讲述，您有什么样的感受？

陈长春：应该说，随着放管服和行政效能的推进，我们的对于公众的服务的水平和质量应该说有所提升。当然如果要我打分的话，我可能还没有少毅同志打的分儿高。因为一方面有他刚才提出的关于我们在信息化服务方面还有差距，虽然我们做了些努力，打个比方说，我们的税务部门目前正在规划除原有的税务所以外，在全市办四个集中的税务办理大厅，可以全市通办的。我们的北郊的，南郊的，已经分别在经开和长安投用了。在这个大厅里面设立了大量的自助的报税的机器。就是完全可以自助报税，但是这里面只能解决一个，就是说原来你到你指定的税务所。以及就近就便在最方便的地方去申办，这个提高了便利性，但是应当说，即便是到那儿，即便是用自助服务的仍然还要跑一趟，那么下一步能不能完全实现网上的，应该说技术上不是难事。这是我为什么说确实正如少毅同志所说的我们还有努力的空间。另外一个就是说，从整体的我们原有的审批管理体系向集中式、向电子化、向便民化，那么转变应当说，还有很多明显的差距，还需要进一步的努力，无论行政效能革命也罢，放管服改革也罢，应该说还都在路上。

主持人：嗯，陈代表，我们如何让越来越多优秀的青年学子像杨委员一样，留在西安，成为这座城市创新创造的生力军？

从目前来说呢，我们想了很多的办法，或者说是呢，也做了很多的调研，那么结合像少毅他们在创业过程中可能存在的一些问题，以及我们现行体制机制上不适应的东西做了一些改革，那么大家都知道去年我们相继出台了三个新政——人才新政、创业创新行政和户籍新政，那么也就是针对他们存在的问题。也就是说创业的起步成本能不能降低，我们提出来，未来在2020年之前，我们把创业空间和公共空间能扩告到2000平米，那么引入一些有专业能力的孵化的群体，或者说孵化的机构，你像杨少毅委员现在他所从事的，实际上它既是创业者又是帮助有创业梦想的人实现梦想的创业孵化机构。

紧跟着呢，这些人呢，能不能很顺利的落地呢，我们放开了户籍，同时呢我们在创业新政里面呢，我们也提出了人才公寓。那么使得得刚刚毕业的，或者从异地到西安来创业的人员能够以比较低的成本能够尽快地寻求到一个适宜他创业的工作环境，生活环境，我想这个能会有助于我们实现未来五年希望留下100万毕业生以及把像少毅这样，原来在西安毕业出去创业后再吸引回家乡创业，我想这就是一个最主要的手段。当然，随着形势的变化，可能还会有新的问题，那可能还需要我们研究新的对策。

主持人：今年的《政府工作报告》中指出：过去一年，“营改增”和资源税从价计征等改革稳步推进，新的一年要持续推进减税降费。 “降费更坚决、企业有感觉”。杨委员，我们的企业从减税降费中尝到了怎样甜头？未来还有哪些期待？

杨少毅：是这样子的，我们先说一个我们西安市在创新创业服务上面的甜头，是刚才陈代表所说的这个创业公寓。这块儿在我们众创空间里面有好几千名创业者，经开区那现在就给我们这样的创业者提供了这样的创业公寓，成本非常低，150元的500元不等，这样让创业者有一个比较好的住所这样，去解决了他工作以外生活的问题。在减税降费这块儿，对我们创业综合体以及众创空间中的企业，因为里面有很多微小的科技创新型的企业，真正感受到甜头最深的就是企业研发费用加计扣除以及高新技术企业相关的扶持政策，这些对于这些科技型创新企业的培育，（让）他们培育出创新之花，让他们更有勇气去做他的事业这。关于未来的一些期待，我这块有这样的一个想法，希望能够进一步地降低在降费过程中的一个操作难度，为什么这样说呢？因为很多的小微企业在会计核算和纳税管理方面的水平是相对较弱的，如何让这些企业让他在最开始的时候，让他的所有的精力全部围绕它的业务进行开展，把很多外部的事情逐渐地降低它的难度，让他们完成他们的原始积累，这可能是我下一步的一个期待。

主持人：谢谢您！应该说，经过近年来的清理规范，降费改革进入深水区，但更多深层次的矛盾和问题逐步凸显：行政类收费项目明显减少，但依托行政职权向企业征收的中介服务收费，依托垄断地位实施不合理收费现象、一些不合理的罚款、检查、保证金仍没有完全杜绝。陈代表，您觉得收费清理改革面临 的“硬骨头”还有哪些？这场攻坚战又该怎么打？

陈长春：我个人体会，随着放管服改革和行政效能革命以及行政管理体制改革的深化，实际上政府性的为企业服务的收费事项是越来越少了，这个我相信企业界有明显的感受，那么围绕创新创业那政府出台了一些政策，包括抬高了纳税的门槛，小微企业实际上扩大了免税范围，这也是我们去年三去一降一补，降成本的一个很重要的措施，全年我们涉及到为企业降成本，全（西安）市达到了96亿。那么您刚提到了一个可能跟行政职权可能有点相关的，我理解，说比如说一些商协会呀，理论上是一些社会中介机构，过去是做为一个政府职能的服务部门是不是还存在着收费现象，那我也可以给你讲，去年全（西安）市的这个经济体制改革的一个重点任务就包括我们的所有的商协会，要与原有的业务指导单位，或者说原来是依托关系的，现在要求是全部脱钩。把这个行业协会，中介机构完全社会化。推向市场化，这个工作是作为去年的改革任务之一的，那么我相信随着这种改革的深化，以后我们感受到的似乎跟政府的某些职能相关的这些行业协会和管理会越来越少，应该说从目前来看，我们这个改革的方案都已经出来了，而且都已经清理了，应当会杜绝。

主持人：2018年，我省将着力开展优化营商环境的十大行动，即简化企业开办和注销程序；简化施工许可证办理程序；方便企业获得水电暖；方便企业办理不动产登记；降低企业获得信贷难度和成本；优化企业纳税服务；提升企业跨境贸易和投资便利化；降低企业运行成本；县域营商环境监测评价；优化提升营商环境专项督查行动。陈代表，您觉得其中的重点和难点是哪些？

陈长春：这个我个人体会啊，因为我以前在科技口工作过，在商务口工作过，也在园区做过主要领导 做过主要领导，那么我个人感觉呢，能提到这儿的十大行动，我认为都是重点，也都是难点。当然我个人认为这个营商环境的最根本的转变，或者说真正意义上的难点在哪儿呢？我认为呢，在人的观念的更新。

主持人：对！

陈长春：思想理念的转变，就是说你政府能干什么，不能干什么，权力清单，责任清单给你说清楚。那么企业能干什么？企业投资负面清单，只要不在清单范围内的都可以做，那么同时提出来政务服务网，建设这个网络，包括解决少毅委员刚才提到的，企业能够电子化的，必须网上来申办。那么需要代办，就像刚才说的中小微企业的，他三五个人，不可能还去请个会计。那么就要实行代办制，我过去在开发区工作，我的孵化器里面就是我们去聘请个会计，给他们兼会计，这就是区域里面接手的，那么全市层面，我们怎么解决，所以从这个层面意义上来说，之所以说能这样做，首先我们认为顾客是上帝了。

主持人：嗯。

陈长春；我是应该给他服务，因为我公务人员是靠纳税人的钱供养的。我所有的活动都是基于这些企业的贡献的，以店小二的心态去争做五星级服务员。不是说我是店小二，我就是五星级服务员。不一定，我们经常说什么叫五星级，你到高等级酒店，比如超五星级酒店，你看那个服务员的服务态度和服务意识！关键是意识，如果意识不到位，你把规程流程写得很清楚，他即便去执行，也缺乏灵活性，也缺乏人情味儿。那么无论是你比如说杨委员他们现在做的创业服务也罢，还是我们政府管理职能部门也罢，实际上我们在面向企业和面向大众的时候，我个人认为如果说我们个人首先端正我们的观念，我们的意识体制的转变转变能跟上社会发展的步伐，解决这十方面的问题就是关键靠怎么落实了。

主持人：杨委员，您最期待的是哪一项或哪几项？

杨少毅：就是作为我们这样的一个创业服务机构或者我们这样的一个创业者来说，其实我这块个人关注，其中的三项，前两项是简化企业开办和优化纳税，因为这两项是所有的企业，它不管是什么类型的企业，它都会面临的问题和亟待需要解决和提高效率的问题，下一个就是刚才里面的监督体制的闭环，因为我认为每一个好的制度，它都需要一个完善的反馈和闭环机制，去帮助这个机制能够正确地落地，所以我觉得对于我们企业来说，这三项是我在下面最期待的。

主持人：好，谢谢您！在肯定过去5年的成就的同时，《政府工作报告》也清醒地认识到：陕西发展仍面临不少困难和挑战，企业创新主体作用发挥不够，营商环境尚需优化，未来要着力打造资源配置能力强、体制机制活，服务效能高的改革开放新高地，在这一方面，陕西如何精准发力地补短板，陈代表，杨委员，谈谈你们的想法吧。

陈长春：那我个人体会，从这个省长的今年的八项工作里面实际上也能看出来脉络，那么首先一个还是要深化改革，无论是行政体制改革，还是我们通过放管服也罢，通过我们深化供给侧结构改革也罢，促进产业结构的不断优化升级，不断地壮大新型产业和新兴业态在西安的发展，包括里面提到了三新经济，三新经济的发展来壮大我们西安的陕西的经济的总的体量。另外一个，就是通过改革，同时加大创新，这个创新就是既有我们创业创新的内涵，同时也是希望借助我们陕西西安的创新资源优势来，来通过我们的创新，在不断地通过招商引资，在不断地做大增量的同时，那么在挖掘存量和增加新的创新动能，培育新的发展能力的方面，我想这我们既有优势也是短板，报告里也提到了，我们科技成果转化的能力还不强。我们也看着，比如说技术成果交易额，在城市论我们在全国是最高的，以省论，我们也排在前面，但是跟我们地方，本地的就得转化大概可能还并不高，原来西安有一个新的数字，大概只有1/3。

杨少毅：我个人是这样理解，我认为放管服务，它其实是一个闭环发展的过程，然后在这里面，其实进一步加强市场主体的主观能动性，鼓励更多的社会主体投身创新创业。让这些企业以及企业家，包括创业者，他们能对当前的营商环境，是感知最敏锐的，也是理解最深刻的。就是如何通过这样的一个闭环环境，进一步激发这些市场主体的活动和社会的创造潜力，将这个闭环里面这样一个最为核心的环节，待已完善，我觉得这是我的一个想法。

主持人：好，谢谢二位！听众朋友，近几年，我省一直把深化简政放权、放管结合、优化服务等这一系列改革作为政府职能转变的重要抓手，进一步理顺政府与市场、政府与社会、政府层级间的关系，很大程度上为企业“松了绑”、为群众“解了绊”、为市场“腾了位”、为廉政“强了身”，极大激发了市场活力和社会创造力。未来，我省将进一步优化营商环境、放宽市场准入、坚持“引进来”和“走出去”并重，加快形成全面改革开放新格局，努力把陕西打造成陆海内外联动的重要节点，东西方向互济的重要门户。

编辑： 钟莹