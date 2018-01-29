两会访谈|邹展业：力争咸阳机场三期工程年内开工 建国际航空枢纽

陕西省人大代表、西部机场集团董事长邹展业做客西部网、陕西头条2018省两会特别访谈。
西安咸阳国际机场东航站楼(T5航站楼)规划设计图。(资料图)
西部网讯（记者 彭芬 鲁鹏飞）“我们将竭力推动咸阳机场三期扩建工程尽快开工，打造全新‘国际航空枢纽’。”1月29日，陕西省人大代表、西部机场集团董事长邹展业在做客西部网、陕西头条2018省两会特别访谈时表示，陕西的航空、铁路、公路交通都有着良好的基础，未来要进一步发展立体交通网络，把优势变为发展动能，让交通枢纽成为撬动经济转型的支点。
围绕枢纽谋发展 “三个经济” 助力陕西经济转型升级
省政府工作报告中提出，2018年陕西省将大力发展枢纽经济、门户经济、流动经济，促进资本、信息、人才、技术等要素聚集。
邹展业认为，“三个经济”是陕西发挥区位优势、把握历史机遇、推动改革开放的新举措，国际枢纽机场作为支撑陕西对外开放的门户，能够有效促进经济资源高效集散、高速流动。
“咸阳机场是国内的第八大机场，去年旅客吞吐量达4100万人次，‘米字型’高铁架构正在形成， 2017年底全省高速公路通车里程超5000公里。围绕枢纽谋发展，‘三个经济’是一体化的，将共同推动陕西经济转型升级。”邹展业说。
多线并进推动咸阳机场三期工程尽快开工建设
备受关注的西安咸阳机场三期扩建工程被写入了今年的政府工作报告，是陕西省的重点工程。邹展业透露，目前该项目处于立项审批阶段，最快今年年底能拿到可行性研究报告批复。“西部机场集团正积极协助省发改委办理相关审批手续，将采取多线并进、压茬推进的方式，在年底前基本具备主要工程的开工条件，争取尽早开工。”
“期望通过四年左右的时间完成三期扩建工程，建成一个绿色、智慧且富有人文精神的全新机场。”邹展业表示，咸阳机场三期工程建成后，年均旅客吞吐量有望达到8000万人次，真正成为“国际航空枢纽”。
发力航空货运物流 打造“国际运输走廊”
邹展业表示，作为国有企业，在构建我省现代化经济体系工作中，西部机场集团要发挥重要支撑作用，未来将加快基础设施建设。“同时我们将多方争取增开航线航班，特别是增开往返经济发达地区的快线以及国际航线，方便旅客的出行和经济要素的快速流动，助力陕西对内对外开放和西安建设国际化大都市。”
邹展业特别提到，下一步西部机场集团将重点发展航空货运，增开货运航线，打造价格洼地和服务高地，聚集有实力的物流商进驻，推动陕西航空物流快速发展，打造“国际运输走廊”。
编辑： 钟莹
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