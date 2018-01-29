全面落实追赶超越 不断增强陕西经济创新力和竞争力

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》）过去一年，我省以供给侧结构性改革为主线，全面落实“五新”战略任务，经济增长好于预期目标。那么，新的一年，我省在经济工作上都有哪些新要求、新部署？正在参加省“两会”的代表和委员们又有哪些好的意见和建议呢？

位于榆横工业园区的陕西延长石油榆林煤化有限公司，是一家集煤、油、化、电综合转化利用的大型能源化工企业，注册资金40.5亿元，2011年建成投产。煤炭从生产线输送进去后，清澈透明的甲醇、醋酸就会从另一端出来。

陕西延长石油榆林煤化有限公司党委书记杨文慧：“主要生产工艺是将原煤制成煤浆经气化以后变成合成气，经净化以后，生产甲醇，甲醇和一氧化碳合成醋酸。年产30万吨醋酸，25万吨甲醇，实现销售收入8亿元，实现利润1.5亿元。”

正如陕西延长石油榆林煤化有限公司取得的成绩，过去一年，我省不断加大煤炭向煤化工转化的力度，紧扣能源产业这一优势主导产业，坚持煤向电转化、煤电向载能工业转化、煤油气盐向化工产品转化。通过“三个转化”，提高资源综合利用水平，推进产业转型升级，加快迈向高端化步伐，为陕西经济发展培育新动能。

今年的政府工作报告指出，2017年，我省追赶超越的步伐明显加快，经济社会发展进入了新时代，实现生产总值21898.81亿元，增长8%，突破2万亿元大关。完成地方财政收入2006.39亿元，同比增长11.9%，城乡居民人均收入分别达到30810元和10265元，增长8.3%和9.2%。对于我省经济取得的成绩，正在参加省“两会”的代表和委员们深有感受。

省人大代表雷华锋：“一个是能源重化工的产业调整，这个印象比较深，当然我们现在大西安的硬科技和科技的创新，应该(也)是一个比较突出的亮点。”

省人大代表罗淑娟：“就是在交通方面我感受非常深，我本人是四川的，像西成高铁没通的时候，我们回家基本得一天的时间，现在高铁通了，只需要四个小时时间就能到达。”

过去的一年，我省各项经济措施成效显著，但仍然存在经济的结构性矛盾突出、企业创新主体作用发挥不明显、营商环境尚需要优化等困难和挑战。对此，今年的政府工作报告提出了新要求和新举措。其中，首要任务就是要深化供给侧结构性改革，加快构建现代化经济体系。

针对如何深化供给侧结构性改革，加快构建现代化经济体系。政府工作报告指出，要深入推进“三去一降一补”，优化要素市场化配置；加快推动产业转型升级，大力振兴实体经济；抓重点项目建设，充分发挥投资对优化供给结构的关键性作用；切实加强财税金融工作，提升服务实体经济能力。对于这些举措，代表和委员们结合自身关注提出了自己的看法和建议。

省人大代表张凯华：“这个能源转化目前是一个比较靠谱的事情，但是一个是技术上要把关，就是保证你做出来的东西，就是真正的能源就地转化。”

省政协委员刘振宇：“一定要找到合理的形式最优的方法，把金融的钱导入实体经济，让银行乐意把钱借给实体经济，我觉得这是非常重要的一点。”

培育发展新动能，是我省经济发展的一项重要举措，今年的政府工作报告指出，要努力走在创新驱动发展前列，促进新动能持续快速成长；深化军民、部省、央地融合，促进创新优势向发展优势转化；要强化企业主体地位，加强科技创新体系建设；优化创新创业环境，扎实做好“双创”工作。

省人大代表刘利民：“企业没有创新就没有发展，没有创新也没有安全。今后五年会把大量的资金，包括我们的精力投入到我们的创新驱动上来。”

省政协委员杨少毅 ：“我可能希望的是在下一步，更多地去完善一些众创空间创业综合体，以及基础的一些建设。让这些大学生青年的创业者，科技创业者能找到圈子。”

今年的政府工作报告指出，要大力实施乡村振兴战略，加快农业农村现代化步伐。要立足质量兴农，发展特色现代农业，遵循发展规律，加强美丽宜居乡村建设，通过深化农村改革，增强乡村振兴制度性供给。

省人大代表全芬：“能够在乡就能创业在乡就能就业，然后第二个就是在咱们的乡村旅游上面，我们能够做一些文化产业的，一个休闲旅游农业，然后在这一块希望能够得到更大的支持。”

省政协委员赵敏娟：“我觉得我省的（农业）产业兴旺的切入点，我个人认为可能是要提高农产品品牌的竞争力。”

过去一年，我省通过深入融入一带一路建设，经济发展的外向度不断增强。对于新一年的目标和任务，政府工作报告指出，要更加主动融入“一带一路”大格局，加快建设内陆改革开放新高地。扎实推进重点领域关键环节改革，激发各类市场主体发展新活力。高标准建设自贸试验区，着力打造国际化法制化便利化营商环境。大力发展枢纽经济、门户经济、流动经济，持续推进“一带一路”五大中心建设。

省人大代表仲伟周：“这个一路一带不仅仅只限于我们地域上的概念，我们现在就要向全球化开放，从这个产能的合作，产业的合作，科技文卫文化所有的合作，围绕着这一块我们还有很多的手段，和大家共同结合，来推动这项事业。”

采访中，一些代表和委员表示，目前我省经济发展已经步入高质量发展轨道，必须积极适应高质量发展新特征，着力推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。

省政协委员、西北大学经济管理学院院长任保平：“效率变革主要就是发挥科技和创新的作用，通过提高效率的办法，来促进陕西经济的增长。质量变革主要是提高质量和效益，通过质量的提升使得陕西经济发展。最后动力变革就是，过去动力是要素驱动的，现在要从要素驱动转变到创新驱动，通过创新驱动给陕西经济的发展提供新的动力支持。”

新时代蓝图已经绘就，新目标催人奋进，在全面落实追赶超越和“五个扎实”的要求中，我省通过最大限度释放追赶超越的动力和潜能，努力实现经济总量追赶、质量效益超越、发展模式创新，必将谱写出新时代陕西追赶超越新篇章。

编辑： 沈晓芳