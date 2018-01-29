聚焦政府工作报告：推进绿色发展 建设美丽陕西

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》）以更大力度推进绿色发展，加快美丽陕西建设是今年政府工作报告的庄严承诺。事实上，从去年以来，我省坚持铁腕治霾，着力解决环境突出问题，全省特别是关中地区空气质量明显好于往年。“绿水青山就是金山银山”的理念成为全社会的共识,成为各级政府推动发展的自觉遵循。

2017年9月底，随着占地700多亩的昆明池七夕公园的开放，具有千年历史的昆明池逐步恢复往日风貌，成为我省生态建设与环境治理成效的一张‘靓丽名片’。

昆明池位于西安城西的沣水、潏水之间，属于斗门水库项目，是陕西落实山水林田湖草一体化治理和开展“柔性治水、系统治水”的重大工程，既可以防洪防汛、调蓄供水，与关中水系湖泊相连，保证城乡用水、优化生态环境，还能够解决未来西安的应急水源等问题。

斗门水库建设管理中心规划技术部副部长杨浩：“整个斗门水库建成以后，会成为西安的一个防洪枢纽，使沣河能够达到300年一遇的防洪标准，还有为它的生产功能起到一个涵养水源、调节微气候的作用。”

以斗门水库为代表，2017年，按照柔性治水要求，我省系统实施了多个重大水利工程，除了昆明池，渼陂湖、卤阳湖的恢复建设也初见成效。国家湿地公园增至43处、总面积达84.9万亩。夯实四级河长责任，加大水污染治理力度，渭河干流水质持续改善，汉江、丹江、嘉陵江流域水质保持优良。

在柔性治水的同时，我省还坚持铁腕治霾、科学治霾、协同治霾，强力推进“1+9”专项行动，全省特别是关中地区空气质量明显好于往年。深入实施退耕还林、天然林保护、三北防护林建设，完成营造林719.5万亩，治理沙化土地105.4万亩。

对于过去一年我省在环保生态方面取得的成绩，正在参加省“两会”的代表和委员们也感同身受。

省人大代表、汉中市留坝县县长马宏伟: “去年咱们全省的环保工作，整体上来讲还是应该点一个大大的赞。我个人认为，一个是政治站位高，这个把环保问题摆在了更加突出的位置，其二围绕着落实好新发展理念，这个我们也采取了许许多多的措施。”

省政协委员、陕西中北学院院长苏军科：“你比如说采取一些铁腕治霾的政策，采取1+9行动实施的奖项奖补等等。”

过去的一年，我省在环境保护和生态建设方面取得的成绩有目共睹，但经济发展与环境保护的矛盾依然存在。对此，今年的政府工作报告提出了新要求和新举措：提出要坚决打好污染防治攻坚战，实行最严格的生态环境保护制度，将“绿水青山就是金山银山”的理念落到实处。

省政协委员陈斌，一直从事的是和能源科技相关的研究，今年的省“两会”上，他专门带来了关于环保和生态方面的提案，一个是推广发电新技术，实现煤炭的清洁利用，另一个是推广电动出租汽车在我省的应用。

省政协委员、西安交通大学动力多相流国家重点实验室副主任陈斌： “我想如果能从这两个方面我们一起动手，双管齐下，使我们的能源产业升级，就可以使我们污染的空气得到净化。”

陈斌委员提案所关注的环保和生态问题，今年的省政府报告中已经有了非常明确的措施，在壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业的同时，将关中治污降霾作为重点，着力解决环境突出问题。

持续推进“1+9”专项行动，集中抓好重点区域、重点领域、重点时段、重点行业和重点工作，有效应对重污染天气；抓好“三河三江”、重点湖库和地下水污染防治，大力加强城镇污水、垃圾处理设施建设，切实保护好南水北调中线水源和饮用水水源；加强重金属污染、土壤污染等综合治理，强化固体废弃物处理。对此，与会的代表委员们也积极建言献策。

省人大代表、中国航天科技集团公司第六研究院党委书记：“最近我们还和西安市的灞桥，利用我们航天的垃圾热解技术，而不是用焚烧的方式，来解决环境保护的问题，和垃圾处理的问题。”

省政协委员、陕西建工集团有限公司工会主席刘小强：“把扬尘降到最低，把噪音降到最低，还老百姓一个安静的生活环境。”

除了治污降霾，今年的政府工作报告还将大秦岭的保护放在了重要的位置，全面加强生态环境监管工作，出台秦岭生态环境保护规划；加大矿山环境综合治理及生态恢复力度，扎实做好地质灾害检测防治工作；改革生态环境监管体制，全面推进环境保护督察，探索环境监管和执法新路径。

省人大代表、宝鸡市太白县县长张建科：“我们要更加持续地抓好大秦岭的生态保护工作，坚决地惩处和遏制，乱采乱排和乱建扎实地推进，生态的治理和保护，扎实地抓好，地质灾害的预防和监测。”

此外，政府工作报告中还提出，以柔性治水和创建国家公园为突破，系统实施生态保护修复工程；深入落实河长制，年内全面建立湖长制；强化黄河西岸生态整治和汉丹江上游水源地保护；深入实施关中园林化、陕北大绿化、陕南森林化战略。

省人大代表、西安光机所副所长李学龙：“环境修复第一表明我们的态度和决心，第二表明我们有很好的科学的技术和手段来做这件事情，这样我们就可以去实现绿水青山就是我们的金山银山。”

从治污降霾，到秦岭生态保护，再到柔性治水、水源地保护，今年的政府工作报告中，有关生态环保的安排涉及到了方方面面，也更加值得期待。

省政协委员、西北妇女儿童医院主治医师师娟子：“作为一个陕西本土人，我希望我的家乡，我希望天更蓝，水更绿，山更青。可以回到我们儿时的环境。”

省人大代表、西安浐灞生态区管委会主任杨六齐：“希望通过柔性治水，增加生物的多样性，提升咱们生态管理的水平和档次，不仅仅是现在要绿要亮，还有它的质量也要上去。”

省政协委员、陕西省水务集团董事长王瑜：“希望我们水生态建设进度更加快，建设标准更加高，并且建设的更加全面。”

推进绿色发展，建设美丽陕西，真抓实干才能见效。 只要我们坚守生态红线，正确处理发展速度与生态环境保护的关系，美丽陕西建设才能迈上更高水平。三秦大地将会山更绿、水更清、天更蓝，小康社会环境更美好。

编辑： 沈晓芳