聚焦政府工作报告：民生清单 描绘美好生活"新蓝图"

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 王晶）每年的政府工作报告中，有关保障和改善民生的话题都是最吸引百姓关注的内容之一。今年的政府工作报告，民生方面的内容依然是重中之重，每一个新的提法、每一个具体数字，都关乎我们每一个人的生活。今天的两会专题报道，我们就来关注这方面的内容。

位于汉中市西南角的宁强县，是国家扶贫重点县，2017年年初，全县共有贫困人口55420人。2017年，宁强县因地制宜，发挥区域优势，因户施策，发展多种产业，全年共实现了7406人脱贫。今年32岁，肢体有着轻度残疾的村民刘明伟就是其中之一，以前找工作都困难的他，靠着加入合作社，先务工后入股，发展香菇种植产业，最终实现了脱贫。

宁强县汉源街办二道河村村民刘明伟：“我务工十个月，三万块钱投到公司，他们公司有棚，然后放到架子上面，发好后就是我的，出菇我自己管理，补水我自己管理。”

刘明伟和宁强县实现脱贫的七千多人，只是2017年我省脱贫攻坚成绩的一个缩影。过去的一年，我省始终把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，加大对深度贫困地区投入力度，20多万名干部下乡结对帮扶，最终实现了全年减贫45.4万人。

民生清单不仅仅包括脱贫攻坚，2017年，我省实施新一轮就业创业政策，使零就业家庭实现动态清零；推动社会保障扩面提标，使企业退休人员基本养老金实现十三连涨；办好公平优质教育，让教育资源分配愈加均衡；公立医院改革，让101个医联体覆盖90%县级医院和50%乡镇卫生院。人民生活得更有质量、更加舒心。

陕西省人大代表、咸阳市朝阳医院院长张飞飞：“现在医联体到基层，改善了基层看病方面的问题。”

陕西省人大代表、咸阳市泾阳县王桥镇社树村党支部书记王建军：“从脱贫攻坚上，从新农村建设上，从农村的水、电、路，这些密切跟群众有关系的各项新农村基础设施建设上，都发生了很大的变化。”

过去的五年，是我省人民群众生活持续改善的五年，群众收入增速跑赢GDP增速，城乡居民收入差距进一步缩小，各项社会保障水平明显提升。今年的省政府工作报告中提出，做好新时代政府工作，必须顺应三秦百姓日益增长的美好生活需要，不断提升保障和改善民生水平，这也让我们对2018年的民生清单更加充满期待。

隆冬时节，村民张周社正在他工作的草莓大棚里忙碌着。张周社本来在外务工，两年前，父母双双重病，他不得不返乡照料。当地村镇干部介绍他到家门口的产业园工作，在这里，他一边打工挣钱，一边免费学技术，还同时照顾了家里。最近，张周社报考了当地的职业农民考试，他说等技术学好了，就想办法自己建大棚。

张周社：“技术学到以后，其实种地也确实能赚到钱，种好了，不比打工差。”

杨凌示范区科技局局长赫思远：“目前，陕西56个贫困县全部建有杨凌农业科技示范推广基地，中西部22个有扶贫任务的省份，我们在18个省建有302个基地。”

像张周社所在的这种集农业产业、技能培训、实验研发、观光体验于一体的现代农业园，目前在我省各地都有布局。这种既“授人以鱼”、也“授人以渔”的科技扶贫方式，带动的不仅仅是贫困户脱贫，同时还必将对农民生产生活方式的改变带来极大的促进作用。这样的做法，也正是政府所大力提倡和支持的。

今年的省政府工作报告中，首次提出“大力实施乡村振兴战略，加快农业农村现代化步伐”，并且对一系列推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展的新举措、新要求，进行了详尽的论述。其中，“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”这二十个字，勾画出一副美丽的新时代农村的画卷。这幅画卷中，许许多多像张周社一样的农民，生活将变得更加美好。

省人大代表、西安市临潼区栎阳街办栎阳村村委会主任田苏辉：“大力实施乡村振兴战略等内容，确实让农民朋友，听了，看了感到振奋也感到欣慰。”

省人大代表、延安市吴起县县长李炜：“乡村振兴是一个长期的战略，我理解要首先做好规划，要做好中长期规划，贴合，结合当地实际的规划。”

省政协委员、西北农林科技大学经济管理学院经济系主任姜志德：“报告中有很大一块谈到乡村振兴战略，在这个框架下，也谈了很多，尤其是从产业开始谈，最后实际上也一定程度落在了民生上。”

从扶贫到乡村振兴，从农村到城市，从医疗到教育，政府工作报告，对民生工作的安排涉及了方方面面，并提出要“坚持在发展中保障和改善民生，持续增强全省人民的获得感、幸福感、安全感”。

其中，坚持精准方略，坚决打好脱贫攻坚战，依旧被放在了最突出的位置，而面对全年力争实现20个贫困县摘帽，99.7万贫困人口脱贫的目标，代表委员们也纷纷建言献策。

省政协委员、陕西省工商联副主席周建玲：“我觉得要是想让贫困户从根上脱贫的话，我觉得就是要从技术上、技能上培训他们，让他们自己自觉自愿从根上自己把自己脱贫。”

省人大代表、麟游县县长李武发：“同时我们要抓好扶德，扶志，扶智，让他要形成一个好习惯，形成一个好民风，能长期把我们脱贫攻坚现在抓的事情巩固地延续下去。”

此外，政府工作报告还提出，2018年，在保障和改善民生领域，要优先发展教育事业，努力办好人民满意教育，扩大普惠性学前教育资源，推动城乡教育一体化发展；实施更积极的就业政策，努力实现更高质量和更充分的就业，鼓励创业带动就业，注重解决结构性就业矛盾；加强多层次社会保障体系建设，全面实施全民参保计划；完善住房供给和保障体系；深化医药卫生体制改革，推进健康陕西建设；坚定文化自信，完善基本公共服务体系，完善社会治理体系，打造共建共治共享的社会治理格局。

省人大代表、长武县昭仁中心小学教师曹亚妮：“作为一名教育工作者，听了以后，我内心十分振奋，工作干劲和信心倍增，我回去以后，要把新教育理念贯彻到自己平时的工作中去。”

省政协委员、陕西省社科院院长任宗哲：“政府工作报告中提到的2018年的八项工作中，又对民生工作用了很大的篇幅安排，在民生的刚性支出方面，省委省政府持之以恒地不断加大投入，这对于（实现）陕西三秦百姓美好生活这样一种向往，应该说行之有效的也是切实可行的，是可期待的。”

编辑： 沈晓芳